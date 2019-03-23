"Сутичка" літаків США і Росії потрапила на відео

У мережі з'явилося відео супроводу бомбардувальника США B-52H російськими винищувачами над Балтійським морем.

На записі видно, що російські Су-27 переслідували борт військово-морських сил Штатів на дуже близькій відстані. Відео було оприлюднено на каналі Міністерства оборони РФ в YouTube (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У коментарях користувачі відзначили, що запис вівся з кабіни тільки одного винищувача, проте був "віддзеркалений", щоб створити ефект зйомки з різних сторін.

Су-27 Скріншот Міноборони РФ

Су-25 Скріншот Міноборони РФ

Інцидент в небі стався 23 березня, коли російські винищувачі Су-27 двічі за добу супроводжували стратегічні бомбардувальники B-52H Військово-повітряних сил США над Балтійським морем.

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Росії заявили, що перехопили стратегічний бомбардувальник В-52 над Балтійським морем.

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