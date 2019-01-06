Сусідню з Україною країну завалило снігом: фото і відео

У Словаччині випали масштабні снігопади. У деяких районах випало майже 200 сантиметрів снігу.

Про це повідомляє Mukachevo.net. Замітати снігом Словаччину почало ще 4 січня. У деяких районах північного заходу, на найвищих гірських схилах випало до 100 сантиметрів, у високих точках від 120 до 190 сантиметрів снігу.

Синоптики попереджали жителів країни про погодні умови. У деяких регіонах навіть оголосили перший рівень небезпеки. Також водіїв попереджають про небезпеку на дорогах через опади. Тому багато доріг перекрито, так як видимість при сильному снігопаді обмежена.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :