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Сусідню з Україною країну завалило снігом: фото і відео

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У Словаччині випали масштабні снігопади. У деяких районах випало майже 200 сантиметрів снігу.

Про це повідомляє Mukachevo.net. Замітати снігом Словаччину почало ще 4 січня. У деяких районах північного заходу, на найвищих гірських схилах випало до 100 сантиметрів, у високих точках від 120 до 190 сантиметрів снігу.

Сусідню з Україною країну завалило снігом: фото і відео
Сусідню з Україною країну завалило снігом: фото і відео
Сусідню з Україною країну завалило снігом: фото і відео
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Сусідню з Україною країну завалило снігом: фото і відео
Сусідню з Україною країну завалило снігом: фото і відео
Сусідню з Україною країну завалило снігом: фото і відео
Сусідню з Україною країну завалило снігом: фото і відео
Сусідню з Україною країну завалило снігом: фото і відео
Сусідню з Україною країну завалило снігом: фото і відео
Сусідню з Україною країну завалило снігом: фото і відео
Сусідню з Україною країну завалило снігом: фото і відео

Синоптики попереджали жителів країни про погодні умови. У деяких регіонах навіть оголосили перший рівень небезпеки. Також водіїв попереджають про небезпеку на дорогах через опади. Тому багато доріг перекрито, так як видимість при сильному снігопаді обмежена.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

  • Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019 й рік. В кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.

  • У той же час синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.

Місце
Словаччина
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