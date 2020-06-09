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9 червня • оновлено в 09:14
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Суд у справі МН17: у США знайшлися фото-докази запуску ракети з "Бука"

1.3т
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США має в своєму розпорядженні супутникові фото, на яких показаний запуск ракети з "Бука" по Boeing 777 рейсу MH17, збитого над Донецьком в 2014 році.

Про це в Нідерландах під час судового засідання повідомив суддя Хендрік Стінхейс. Однак він зазначив, що Штати не передали суду дані знімки, передає "Радіо Свобода".

З його слів, прокуратура Нідерландів відправила запит до США ще в 2014 році, а у відповідь отримала меморандум з описом знімків і технічною інформацією до них. Національний прокурор по боротьбі з тероризмом Нідерландів ознайомився з цим меморандумом.

Збитий Boeing 777 над Донбасом

Збитий Boeing 777 над Донбасом

"Прокурор прийшов до висновку, що меморандум був підтриманий іншими джерелами, з якими він ознайомився. Він також попросив, щоб його висновки були долучені до досьє. Влада США проінформувала, що не можуть надати додаткові дані про запуск ракети на додаток до цього меморандуму", – пояснив Стінхейс.

Суддя додав, що до матеріалів справи було додано меморандум, наданий Штатами, і висновок прокурора Нідерландів по боротьбі з тероризмом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня в Нідерландах відновили засідання суду з розслідування катастрофи Boeing 777 рейсу MH17.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Нідерланди
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