Убивця вів онлайнтрансляцію: в мережу злили кадри смертельної стрілянини в Німеччині

Стрілок, який позбавив життя двох осіб під час нападу в місті Галле в Німеччині, вів онлайнтрансляцію в стрімінговому сервісі Twitch.

Частина відповідного відео з'явилася в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як уточнює Focus Online, за даними слідства, мова йде про 27-річного громадянина Німеччини, який проживав у федеральній землі Саксонія-Анхальт. Його обліковий запис на стрімінгових сервісах уже заблоковано.

Стрілянина в Німеччині: вбивця вів трансляцію Focus

Про вбивцю відомо те, що він є правим радикалом і заперечує Голокост.

"Корінь усіх проблем – євреї", – сказав нападник перед тим, як почати стріляти. Під час трансляції він встиг убити двох осіб – одну біля синагоги, другу біля турецької закусочної. Камера була розташована у стрілка на голові і фіксувала стрілянину від першої особи. Після трансляції він викинув телефон.

Стрілянина в Німеччині: вбивця вів трансляцію НТВ

Примітно, що для стрільби німець обрав день, коли євреї відзначають у всьому світі один зі своїх головних релігійних свят – Йом-Кіпур.

Поліція оголосила, що посилила заходи безпеки і починає патрулювання кварталів, в яких розташовані синагоги.

Правоохоронці висловили припущення, що нападник наслідував терористові, який влаштував стрілянину в місті Крайстчерч у Новій Зеландії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній із мечетей неподалік від столиці Норвегії Осло відбулася стрілянина, в результаті якої був поранений один чоловік.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал