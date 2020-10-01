Столицю Іспанії частково ізолювали через COVID-19

Влада Іспанії у середу, 30 вересня, ухвалила рішення частково ізолювати столицю країни Мадрид через стрімке поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian. Так, пересування для мешканців столиці з населенням у понад три мільйони осіб та дев'яти її передмість, у кожному з яких проживають не менше 100 тисяч осіб, буде обмежене, якщо не йтиметься про важливі поїздки, зокрема на роботу, навчання, до лікарів або за покупками.

Окрім того, громадські зібрання обмежуватимуться шістьма людьми, а бари та ресторани працюватимуть лише до 23:00. Закриються також парки та ігрові майданчики.

Нові правила карантину почнуть діяти впродовж кількох наступних днів.

Водночас влада регіону виступила проти такого рішення та заявила, що воно нібито не мало правового підґрунтя. Міністр охорони здоров'я країни Сальвадор Ілла зі свого боку наголосив, що "здоров'я Мадрида – це здоров'я Іспанії".

У Мадриді показник захворюваності на COVID-19 на 100 тисяч населення сягає 735 випадків. Він є одним із найвищих серед усіх регіонів Європи, а також вдвічі перевищує національний показник Іспанії.

Зазначимо, станом на середу, 30 вересня, у Іспанії зафіксовано 769 тис. хворих на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через різке зростання кількості хворих на коронавірус у різних країнах світу посилили карантин. Так, протиепідемічні обмеження посилили в Австрії, Великобританії та Ізраїлі,