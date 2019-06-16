Стало відомо про потужний землетрус у Новій Зеландії: з'явилося відео

Землетрус магнітудою 7,4 бала стався на островах Нової Зеландії.
За інформацією від геологічної служби США, поштовхи зафіксували на глибині десяти кілометрів, приблизно в 900 км. від міста Нгунгуру, в якому проживає півтори тисячі осіб, повідомляє видання "Global News" (щоб подивитися відео доскролльте до кінця сторінки).
Карта землетрусу
tv360ru
Інформації про постраждалих і загиблих в результаті катастрофи поки немає. Міністерство цивільної оборони та Управління з надзвичайних ситуацій Нової Зеландії вже запевнили, що загроза виникнення цунамі через землетрус відсутня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше потужний землетрус сколихнув Філіппіни. В катаклізмі загинуло одинадцять осіб.
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