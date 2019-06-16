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Стало відомо про потужний землетрус у Новій Зеландії: з'явилося відео

1.7тЧитати матеріал російською

Землетрус магнітудою 7,4 бала стався на островах Нової Зеландії.

За інформацією від геологічної служби США, поштовхи зафіксували на глибині десяти кілометрів, приблизно в 900 км. від міста Нгунгуру, в якому проживає півтори тисячі осіб, повідомляє видання "Global News" (щоб подивитися відео доскролльте до кінця сторінки).

Карта землетрусу

Карта землетрусу

tv360ru

Інформації про постраждалих і загиблих в результаті катастрофи поки немає. Міністерство цивільної оборони та Управління з надзвичайних ситуацій Нової Зеландії вже запевнили, що загроза виникнення цунамі через землетрус відсутня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше потужний землетрус сколихнув Філіппіни. В катаклізмі загинуло одинадцять осіб.

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Теми
Земні катастрофиЗемлетрус в Новій Зеландії
Місце
Нова Зеландія
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