Стало відомо про дивну знахідку на місці катастрофи Boeing 737 із пасажирами

В Індонезії на місці катастрофи пасажирського літака Boeing 737, який здійснював рейс із Джакарти до індонезійського міста Панкалпінанг, виявили паливний бак, що вибухнув.

Про це повідомив представник Нацагентства з подолання НС, передає 360tv у Telegram. Раніше стало відомо, що ніхто з пасажирів та екіпажу лайнера не вижив.

Водночас у Lion Air повідомили, що у літака були технічні проблеми під час попереднього польоту. Також раніше компанія була внесена до чорного списку European Union's blacklist.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був опублікований список пасажирів, що перебували на борту "Боїнга".