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3 лютого • оновлено в 16:12
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"Сталін і Гітлер ділили Європу": Портников розповів, як Естонія дала під дих Кремлю

1.9т
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Дискусія про століття підписання Тартуського мирного договору, порушена Естонією, зачепила Росію за живе. Адже їй вчергове нагадали про факт окупації балтійських країн, а також про те, що Йосип Сталін точно так само причетний до перекроювання світу, як і Адольф Гітлер.

Про це в статті для "Еспресо" написав український журналіст, публіцист Віталій Портников. Він підкреслив, що історична суперечка між Москвою і Таллінном вкотре підтвердила, що окупанти не мають наміру об'єктивно сприймати дійсність. Адже якщо для Естонії підписання Тартуського мирного договору – подія, яка підтвердила початок її державності, то для Кремля цей документ – папырець, який нічого не означає.

"Тартуський мирний договір був, є і завжди буде залишатися свідоцтвом про народження естонської держави. І він діє. Естонія не приєдналася добровільно до Радянського союзу. Нас окупували", – висловила свою думку президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

"Заяви типу "Тартуський договір діє", "ми повинні вимагати репарацій" свідчать про те, що у політичних еліт цих країн проблеми не з минулим, а з майбутнім. Мабуть, криза розвитку – нічим залучати електорат", – огризнулася на її слова у Facebook офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова.

За словами Портникова, така реакція свідчить про те, що Росія готова сприймати історію тільки тоді, коли вона їй вигідна. Журналіст нагадав, що Тартуський мирний договір підписав навіть не СРСР, а радянська Росія – республіка, яка у 1922 році увійшла до СРСР, а в 1991 році з нього вийшла.

"Естонію після окупації приєднали не до Росії, а до Радянського союзу. У 1991 році Держрада СРСР, одним з членів якого був і президент Росії Борис Єльцин, одноголосно визнала відновлення незалежності балтійських країн. Здавалося б, яка проблема сьогодні може бути з договором, який підписаний сто років тому – якщо Росія і Естонія продовжують існувати як незалежні держави?" – задається питанням Портников.

Кальюлайд і Путін

Кальюлайд і Путін

"Але у путінської Росії проблема є. По-перше, Кремль тепер не хоче визнавати самого факту окупації балтійських країн. Визнання цього факту зовсім інакше демонструє роль Радянського союзу у Другій світовій війні, нагадує про те, як Сталін і Гітлер ділили Європу. По друге, вже після окупації Естонії частина території цієї країни була передана від Естонської РСР РРФСР – та так в складі Росії й залишилася. Естонія на цю територію не претендує, але про сам факт передачі земель не забуває. І тут виявляється, що для російських чиновників, які так люблять поговорити про "сакральність" анексованого Криму, така пам'ять – просто образа", – тут же відповів він на нього.

У результаті, робить висновок журналіст, будь-який ювілей будь-якої історичної події, пов'язаної з державністю Естонії, обертається полемікою між Москвою і Таллінном. При цьому жоден з договорів про кордон між двома країнами (а вони за останні десятиліття підписувалися вже двічі) так досі й не ратифікований парламентами обох країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальна речниця МЗС Росії Марія Захарова образливо висловилася на адресу міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовича. Її обурили його слова про те, що Польща перемогла в історичній суперечці з Росією. У зв'язку з цим дипломатка країни-агресорки обізвала польського чиновника "Бонапартом з лікарні".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Віталій Портніков Керсті Кальюлайд Марія Захарова Йосип Сталін Адольф Гітлер (Adolf Hitler)
Місце
Естонія
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Обращу внимание - эстонская армия просто стала частью советской. Никто из эстонских высших политиков не пытался сопротивляться, не бежал за границу и не застрелился
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Афанасьев Алексей, они ждали смерти окупантов
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0
0
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Эстония (как и Литва с Латвией)летом подписали все необходимые документы о вступлении в СССР. А раз подписали - значит ничего плохого в этих документах не было, они были законны и справедливы. И естественно летом 1940 года Тартусский договор свое действие прекратил.
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Афанасьев Алексей, окупанты заставили все как всегда
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
===== Эстония не присоединилась добровольно к Советскому союзу. === Действительно не присоединялась.... Петр 1 купил эту курляндию с прочими шпротами за 300 000 золотых рублей (с учетом процентов сейчас эта сумма перекроит все что в шпротии имеется плюс если их жителей продать на органы) купил как продажную деФку...
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Х Елена
Х Елена
Ильич Владимир, вот только Вы персолично, как и вообще СССРские к Петру 1 и другим монархам Российской имерии с их"куплями-продажами" никакого отношения НЕ имеете.
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Ильич Владимир, сумашедшие русские все немного боьные
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