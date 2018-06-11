В последнее время из РФ идут сообщения о том, что центральные архивы получили указание уничтожать фонды, относящиеся к репрессиям, депортациям и прочим мероприятиям, которые проводил совок в преддверии Второй Мировой войны. Поскольку никакой особой реакции ни российских "элит", ни "широких кругов творческой интеллигенции" нет и не предвидится, то вполне можно допустить, что и документы, относящиеся к периоду перед 22 июня 1941 года – тоже зачищены и скорее всего, задолго до Путина.

Так случилось, что большая часть публики представляет себе, что до того дня, как немецкие войска перешли в наступление, совок дремал и ни сном, ни духом не представлял себе о том, что случится всего через несколько дней. Но это представление искусственно выращено и внедрено в сознание. Вся страна имела возможность наблюдать части мероприятий, которые никак не могли происходить, вне подготовки к войне. Таков менталитет населения той страны и менталитет нынешней РФ. Как минимум – большая часть населения наблюдала эшелоны танков, орудий, военных машин и прочей техники, несущихся в одном и том же направлении. Только совсем законченный имбицил не мог понимать, что будет после того, как вся эта техника разгрузится в нужном месте. Те, кто не видел поездов, набитых войсками, заметил другую особенность. При всеобщей воинской повинности, молодежь мужского пола, два раза в год призывалась в армию и столько же раз демобилизовывалась и возвращалась домой. Но уже с 1939 года эта традиция была нарушена. Призывы шли по плану, а вот дембелей уже никто не видел. Это значит, что только за счет регулярного призыва, армия увеличивалась в численности каждые полгода.

Мало того, как только прекратились демобилизации, начались войны в Монголии и Финляндии, где красноармейцы воевали с самураями и белофинами, которые "подло напали на первое в мире государство рабочих и крестьян". Потом начались процессы "радостного присоединения" Латвии, Литвы и Эстонии. В общем, даже дремучему и бестолковому колхознику было понятно, что происходит, но позже был создан миф о том, что никто и ничего не понимал и потому германские войска "напали внезапно".

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В этом смысле очень кстати попалась мысль одного из наших читателей, который рассказывал о собственном опыте. Его поражали картины, которые рисовал Оруэлл в своих знаменитых романах и единственный вопрос, который не давал ему покоя был о том, как люди видят все это и дают абсурду укрепиться и стать реальностью. Но теперь, в 2018 году – пришло понимание того, как это работает.

В самом деле, россияне прекрасно наблюдали не по телевизору, а в реальности, все те же эшелоны танков, артиллерийских систем, бронетехники, военных грузовиков и прочего, что привычно двинулось в том же направлении, что и в 1941 году и ни у кого не шелохнулось что-то внутри, мол – быть беде! Ничего подобного не произошло и мало того, когда они уже достоверно узнали о том, что их войска вторглись в Украину или хотя бы ее обстреливают, то это не помешало им нас ненавидеть как самых главных врагов, как будто мы захватили их вонючий Саранск или Тамбов. Все работает именно в том режиме, что и накануне 22 июня 1941 года. Это прекрасно знали и понимали в Питере, ибо в отличие от глубинки, финская война шла чуть ли не на окраине города и они прекрасно видели маневры флота и авиации, не говоря уже о потоке миллионной группировки войск.

В это время они считали себя маленькими людьми и считали, что товарищу Сталину, партии и правительству – виднее. Если там решили, что подлые "белофины" решили напасть на совок со своими 64 танками и сотней допотопных самолетов, изготовленных в промежутке между 1927 и 1937 годами, то так оно и есть. Ленинградцев тогда не смутило даже то, что всерьез говорить о нападении трехмиллионной Финляндии на совок было просто дико, поскольку только население одного Ленинграда было равно населению всей Финляндии – 3 млн человек.

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Всего через два года после того, как ленинградцы усиленно делали вид, что их это не касается, финские войска вышли на побережье Ладожского озера и замкнули окружение города, которое с другой стороны обеспечили войска группы армий "Север".

Потом, когда пошло массовое людоедство и поголовная гибель мирного населения от голода, это было возведено в ранг чудовищной трагедии. А на самом деле, это прилетел бумеранг за зиму 1939 года, когда ленинградцы резвились и плевать хотели на все эти массы войск, уходящие терзать соседа. Они до сих пор ходят на Пискаревское кладбище и до них не доходит причинно-следственная связь своей глухоты и слепоты с этими сотнями тысяч трупов, которые лежат в земле.

Примерно то же самое, но уже в более крупном масштабе, происходило в эти дни 1941 года, но об этом уже никто не вспоминает, кроме самих германских военных, готовивших упреждающий удар по совку.

Вспомним о том, чем пришлось управлять Сталину перед 22 июня. Приграничные военные округа были преобразованы во фронты, но все они располагались по линии от Баренцево до Черного моря. Противник располагался в западном стратегическом направлении, конфигурация расположения войск – предельно проста: впереди фронт, сзади – тыл и соответственно, логистика тоже была линейной. Сосредоточение и развертывание войск не представляло особой проблемы, ибо оно базировалось на сухопутных линиях сообщения, расположенных на собственной территории. Военная промышленность работала на пике своих возможностей, мобилизация (пусть и скрытая) шла два года подряд, перевес сил и средств уже был налицо, а исходя из динамики развертывания войск, в ближайшее время это преимущество должно было стать подавляющим, в классическом соотношении для атакующей стороны. В общем, все выглядело пристойно и угрожающе.

Виктор Суворов, в свое книге Ледокол, писал о том, что Сталин делал все правильно, а вот Гитлер оказался идиотом, поскольку не заготовил тулупов для зимней кампании, зимнего топлива и прочих вещей. Отсюда делается вывод о полном авантюризме Гитлера. Наверное, Суворов намеренно сгущал краски для достижения ударного эффекта своим заключениям, но выглядят они несколько натянуто, ибо за время правления Третьим Рейхом, это была уже не первая военная кампания и военные довольно предметно оппонировали Гитлеру по многим деталям операций. Германский генштаб трудно заподозрить в авантюризме и фанатизме, а время не оставило нам сколько-нибудь существенных данных о том что Гитлеру докладывали о невозможности проведения этой операции. Наоборот, военные работали как слаженный механизм и решали чисто тактические или технические проблемы, не касающиеся общего замысла операции, которую они сами же и разработали. То есть мы начисто отвергаем теорию Суворова, которая косвенно обвиняет Вермахт в коллективном авантюризме. Это не единственная "перетянутость" его выводов. Приведем еще один пример, перед изложением несколько другой теории.

В одной из своих книг Суворов писал о том, что воспользовался компьютером военной академии, для моделирования ситуации, сложившейся в ходе "Зимней войны с Финляндией". Он красочно вещает о том, что все данные о численности и характере войск, введенные в машину – выдали отрицательный ответ. Такими силами, по такой местности и по такому морозу атаковать оказалось невозможным, без применения ядерного оружия, которого тогда не было. Из этого он делает вывод о том, что красноармейцы сотворили чудо, таки прорвав оборону финнов.

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Все это замечательно, но тогда надо было довести повествование до конца и осветить все обстоятельства тех событий. Например, теряется логика изложения в том месте, когда вот прорвали оборону и что дальше? Изначально ставилась задача полной оккупации Финляндии, так почему не оккупировали при уже прорванной, такими усилиями, обороне? Надо было закончить повествование не пафосом о "чудо богатырях", как писал Алесандр Суворов о войсках Наполеона, а тем, что прорыв обороны оказался тем максимумом, на который оказалась способной группировка. То есть, получился вариант "Пирровой победы" и в конце концо, где оказалась Финляндия и где – совок. Но есть еще один момент, который он должен был отразить уже для чистоты эксперимента. При всех введенных в машину данных, был поставлен вопрос только о возможности наступления, а интересно было бы узнать, что бы выдал компьютер на вопрос о возможности успешно обороняться, в тех же условиях и при том же соотношении войск. Просто интересно, написал бы комп о необходимости ядерного удара? Но это уже – второй вопрос, а первый – почему не были исследованы возможности обеих сторон? Суворов, как разведчик, аналитик и исследователь, обязан был сделать это, но не сделал. По этой причине, пришлось поставить под вопрос и его утверждение об авантюризме Гитлера.

Итак, выше мы привели тот комплекс мероприятий, которые осуществляла красная армия до 22 июня 1941 года. Кроме грандиозности и объема мероприятий, больше никаких сложностей не просматривалось

Теперь возьмем противную сторону и посмотрим на то, в каких условиях она начала вторжение в совок. Для этого вспомним еще один миф о "Втором фронте, о котором так иронично рассуждали в совке. Тогда было принято рассуждать о том, что Второй фронт был открыт в июне (опять в июне!) 1944 года и началось все с высадки союзных войск в Нормандии.

Правда, еще в те времена возникал вопрос о том, с кем это в 1941 году воевал Роммель в Африке? Наверное, он там сражался с табунами диких верблюдов и скарабеев. Между прочим, Роммель был там не самым старшим офицером и во время битвы за Тобрук там присутствовал некто Паулюс, прикомандированный генштабом для координации действий итальянских и германских войск. На минуточку, именно во время конечной фазы развертывания войск для начала операции Барбаросса, шла рубка в Северной Африке, куда надо было обеспечить длинную и рискованную линию логистики. Эта драка никак не помешала Вермахту в подготовке Восточной кампании. Ну и для того, чтобы картина начала лета 1941 года была более емкой, немцы вели боевые действия с англичанами еще в Ираке и Сирии. Пусть это были не эпичные драки с миллионными войсками, но у совка не было и таких забот. Им не надо было думать о том, как доставить танки, боеприпасы и топливо на другую сторону Средиземного моря, где британский флот имел существенное преимущество.