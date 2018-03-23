США звинуватили Росію у поставках зброї "Талібану"

Росія підтримує і навіть постачає зброєю терористів "Талібану".

Про це в інтерв'ю BBC заявив глава американських військ в Афганістані, генерал Джон Ніколсон

За його словами, російське озброєння переправляється контрабандою через таджицький кордон і потрапляє до талібів, однак, він не зміг сказати, в якій кількості.

При цьому Ніколсон наголосив, що бачив "дестабілізуючу активність росіян".

Росія, в минулому, заперечувала подібні заяви США, посилаючись на відсутність доказів.

"Ми бачимо наратив, який використовується росіянами, щоб грубо перебільшувати кількість бойовиків ІДІЛ тут. Потім цей наратив використовується в якості виправдання для російських, щоб узаконити дії талібів і надати певну підтримку їм", - говорить генерал.

Також він стверджує, що США отримували повідомлення, опубліковані талібами, в засобах масової інформації про фінансову підтримку, що надається противником.

"Афганські лідери надали в нашій штаб-квартирі зразки зброї, що була передана росіянами "Талібану". Ми знаємо, що росіяни беруть участь в цьому", - наголосив Ніколсон.

Крім цього він вважає, що пряма участь Росії в зв'язках з "Талібаном" відносно нове явище. Генерал повідомив, що Росія провела серію військових навчань на афганському кордоні з Таджикистаном.

"Це антитерористичні навчання, але ми вже бачили російські зразки: вони перекидають велику кількість обладнання, а потім залишають деякі зразки. Наслідком цього є те, що ця зброя та інше обладнання потім контрабандою переправляються через кордон і поставляються талібам", - розповів Ніколсон.

Генерал визнає, що важко визначити кількісно, ​​скільки зброї і екіпіровки Росія фактично дає талібам, але афганські поліцейські і військові діячі повідомляли BBC, що допомога включає окуляри нічного бачення, середні і важкі кулемети, а також стрілецьку зброю.

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, чим загрожує союз Кремля і "Талібану".