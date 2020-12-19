США захотіли закрити останні консульства в Росії

Адміністрація чинного президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір закрити два останні консульства країни в Російській Федерації.

Йдеться про припинення діяльності американського представництва у Владивостоці, а також тимчасове призупинення роботи такого в Єкатеринбурзі. Як повідомляє Associated Press, посилаючись на текст повідомлення від Держдепартаменту, документ було відправлено Конгресу ще 10 грудня, але інформація не отримала особливої уваги.

Зазначається, що це трапилося за три дні до появи в суспільстві новин про передбачуване велике вторгнення російських хакерів в урядові й приватні комп'ютерні системи США. Це викликало серйозні побоювання щодо кібербезпеки.

У повідомленні Конгресу пояснюють, що закриття дипвідомств пов'язано з обмеженнями, які були введено російською владою ще в 2017 році, – на кількість американських дипломатів, яким дозволено працювати в країні.

"Ці кроки є відповіддю на поточні кадрові проблеми американського представництва США в Росії у зв'язку з введенням в 2017 році обмеження персоналу на місію США і, як наслідок, тупиковою ситуацією з РФ через дипломатичні візи", – йдеться в повідомленні.

Після закриття двох консульств єдиним дипломатичним центром США в Росії залишиться посольство в Москві.

Підкреслюється, що РФ розпорядилася про закриття консульства США в Санкт-Петербурзі в 2018 році після того, як американці наказали закрити російське консульство в Сіетлі у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна у Великобританії Сергія Скрипаля та його доньки.

Що буде після такого кроку до розриву відносин США і Росії:

консульство у Владивостоці було тимчасово закрито у березні 2020 року через пандемію коронавірусу, й співробітники вже почали вивозити звідти обладнання, документи та інші предмети;

в консульствах у Владивостоці і Єкатеринбурзі працюють 10 американських дипломатів і 33 місцевих співробітника;

точні терміни закриття цих дипвідомств ще не визначено. Відомо, що американський персонал переведуть у посольство в Москві, а місцевих жителів звільнять;

за оцінками відомства, остаточне закриття консульства у Владивостоці дозволить заощадити $3,2 мільйона в рік;

разом із тим закриття консульств залишить США без дипломатичного представництва на величезній території Росії – всюди на схід від Москви – і нібито створить серйозні незручності для американських мандрівників на Далекому Сході РФ, а також для росіян у цьому регіоні, бажаючих отримати візи для в'їзду в США, оскільки всі консульські послуги будуть здійснюватися з посольства Москви.

Нагадаємо, що в жовтні 2017 року в Сан-Франциско (США) з будівель консульства Росії було зірвано прапори. Росіяни назвали це "ганебною подією".

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