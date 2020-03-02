США послабили санкції проти Росії: названо причину

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3 березня • оновлено в 01:02
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США зняли санкції з двох російських компаній

2.4т
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США зняли санкції з двох російських компаній, які введені через ядерну програму Північної Кореї.

Йдеться про "Незалежну нафтогазову компанію" і "Приморськнафтопродукт", повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

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Обмежувальні заходи проти них були введені в 2017 році через розвиток ядерної програми в Північній Кореї.

Нагадаємо, тоді ситуація в районі Корейського півострова загострилася після кількох ракетних випробувань, проведених КНДР.

Після цього Рада нацбезпеки США склала список заходів, щоб виключити Пхеньян з глобальної фінансової системи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство фінансів США включило до списку санкцій Rosneft Trading – дочірню трейдингову компанію "Роснефти".

Через це "Роснефть" зіткнулася з великими проблемами при експорті нафти.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Ракетно-ядерна програма КНДР Санкції проти Росії
Місце
США Вашингтон
Тег
Росія - країна-агресор
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Golan Sim
Golan Sim
"Що ви робите, що ви робите..", - забормотали майд,ауны, покорно раздвигая свои ягодицы-сидницы ))
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