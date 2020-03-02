США послабили санкції проти Росії: названо причину

США зняли санкції з двох російських компаній, які введені через ядерну програму Північної Кореї.
Йдеться про "Незалежну нафтогазову компанію" і "Приморськнафтопродукт", повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.
Обмежувальні заходи проти них були введені в 2017 році через розвиток ядерної програми в Північній Кореї.
Нагадаємо, тоді ситуація в районі Корейського півострова загострилася після кількох ракетних випробувань, проведених КНДР.
Після цього Рада нацбезпеки США склала список заходів, щоб виключити Пхеньян з глобальної фінансової системи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство фінансів США включило до списку санкцій Rosneft Trading – дочірню трейдингову компанію "Роснефти".
Через це "Роснефть" зіткнулася з великими проблемами при експорті нафти.
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