США заявили про втручання в протести з-за кордону: в Росії відповіли

Генеральний прокурор США Вільям Барр стверджує, що до масових протестів по всій країні причетні "екстремістські агітатори" з-за кордону.
Як повідомляє New York Post, серед інших він назвав екстремістську групу "Антифа", яка під час протестів "переслідувала свою власну насильницьку мету".
Протести в США
Також генпрокурор згадав новий антиурядовий рух Boogaloo, який прагне до збройного повстання проти існуючого ладу.
"У нас є докази того, що "Антифа" і інші подібні екстремістські угруповання, а також сили найрізноманітніших політичних переконань залучені до підбурювання в участі в насильницькій діяльності. І ми також бачимо, що сили з-за кордону діють з усіх боків, щоб посилити насильство", – підкреслив він.
При цьому Барр не назвав країни і організації, які беруть участь в процесі.
На заяву генпрокурора США відреагувала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.
У коментарі РИА Новости вона вказала, що, "по-перше, це чергова спроба пояснити внутрішні проблеми зовнішніми факторами".
"По-друге, – неповага до громадян США, чиї проблеми без будь-якої доказової бази списують на іноземне втручання", – додала Захарова.
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