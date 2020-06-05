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5 червня • оновлено в 10:40
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США заявили про втручання в протести з-за кордону: в Росії відповіли

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Генеральний прокурор США Вільям Барр стверджує, що до масових протестів по всій країні причетні "екстремістські агітатори" з-за кордону.

Як повідомляє New York Post, серед інших він назвав екстремістську групу "Антифа", яка під час протестів "переслідувала свою власну насильницьку мету".

Протести в США

Протести в США

Також генпрокурор згадав новий антиурядовий рух Boogaloo, який прагне до збройного повстання проти існуючого ладу.

"У нас є докази того, що "Антифа" і інші подібні екстремістські угруповання, а також сили найрізноманітніших політичних переконань залучені до підбурювання в участі в насильницькій діяльності. І ми також бачимо, що сили з-за кордону діють з усіх боків, щоб посилити насильство", – підкреслив він.

При цьому Барр не назвав країни і організації, які беруть участь в процесі.

На заяву генпрокурора США відреагувала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

У коментарі РИА Новости вона вказала, що, "по-перше, це чергова спроба пояснити внутрішні проблеми зовнішніми факторами".

"По-друге, – неповага до громадян США, чиї проблеми без будь-якої доказової бази списують на іноземне втручання", – додала Захарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Особа
Марія Захарова
Місце
США
Тег
протест
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