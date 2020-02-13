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13 лютого • оновлено в 09:55
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США заявили про військову загрозу Росії ще в одному регіоні: де збираються пильнувати

2.8т
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США заявили про військову загрозу Росії і Китаю на Африканському континенті.

Зокрема, командувач сухопутними військами США в Африці генерал-майор Роджер Клутьє сказав, що у Китаю є військова база в Джібуті, а в Лівії присутні російські найманці, передає видання Stars and Stripes.

При цьому він додав, що союзники на Африканському континенті вважають США більш надійним партнером, ніж РФ і КНР.

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"Конкурентна перевага, яка у нас є на африканському континенті, думаю, полягає в професіоналізмі наших військових, дисципліні солдатів і у відмінній підготовці", – сказав Клутьє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у проекті бюджету Пентагону (Міністерство оборони США) на 2021 рік присутня карта активності Росії та Китаю у Світовому океані. Вона була оприлюднена в ЗМІ.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Російська воєнна загроза Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
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Нациев Сала
Нациев Сала
амеры уже не те,- побдят и успокоятся
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3
0
Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Все другие регионы уже пробздели!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "США заявили о военной угрозе России еще в одном регионе: где собираются бдеть". В последнем слове букву забыли одну, "з") а так все правильно)
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