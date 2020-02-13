США заявили про військову загрозу Росії ще в одному регіоні: де збираються пильнувати

США заявили про військову загрозу Росії і Китаю на Африканському континенті.

Зокрема, командувач сухопутними військами США в Африці генерал-майор Роджер Клутьє сказав, що у Китаю є військова база в Джібуті, а в Лівії присутні російські найманці, передає видання Stars and Stripes.

При цьому він додав, що союзники на Африканському континенті вважають США більш надійним партнером, ніж РФ і КНР.

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"Конкурентна перевага, яка у нас є на африканському континенті, думаю, полягає в професіоналізмі наших військових, дисципліні солдатів і у відмінній підготовці", – сказав Клутьє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у проекті бюджету Пентагону (Міністерство оборони США) на 2021 рік присутня карта активності Росії та Китаю у Світовому океані. Вона була оприлюднена в ЗМІ.

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