США запустили заборонену ракету: в Москві накинулися з погрозами

У США здійснили перше випробування балістичної ракети наземного базування, раніше забороненої Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.
Запуск ракети відбувся 12 грудня, повідомив у Twitter міністр оборони США Марк Еспер.
"ВВС США успішно випробували балістичну неядерну ракету. Вітаємо об'єднану команду за перехід від концепції до запуску менш ніж за 9 місяців!" – написав глава Пентагону.
Еспер додав, що випробувальна група приступила до роботи після того, як США призупинили свої зобов'язання з ДРСМД в лютому 2019 року.
"Зазвичай на планування і проведення такого тесту потрібно 24 місяці. Це досягнення демонструє здатність Америки реагувати на критичні виклики національній безпеці", – акцентував він.
У Держдумі РФ вже звинуватили США в порушенні положень ДРСМД, стверджуючи, що американці створювали зброю в обхід Договору.
"Це ще раз показує, що американці лукавлять, коли звинувачують Росію в невиконанні. Вони самі підтвердили прямо, що не виконували дію цього договору. Не можна ракету з нуля створити за дев'ять місяців і випробувати. Немає такої можливості. Є виробничі цикли. І щоб від теорії перейти до практики потрібні роки, а не дев'ять місяців", – розповів "РИА Новости" перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Андрій Красов.
Випробування ракети
Також Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав укласти нову угоду про контроль над озброєннями.
"У зв'язку із закінченням Договору РСМД генеральний секретар наголошує на необхідності для всіх держав уникати дестабілізації і терміново шукати угоду для нової загальної дороги до міжнародного контролю над озброєннями", – повідомив представник генсека Фархан Хак.
Today, @usairforce @ 30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov't-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY- Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) December 12, 2019
Як писав OBOZREVATEL :
Президент США Дональд Трамп восени 2018 року заявив, що Вашингтон вийде з ДРСМД, оскільки Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети.
Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон підтримав наміри президента США, підкресливши, що Москва зробила договір "посміховиськом".
Починаючи з 2 лютого 2019 року, Сполучені Штати Америки заявили про призупинення виконання своїх зобов'язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. У відповідь Росія також вийшла з ДРСМД.
2 серпня США офіційно вийшли з російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який ознаменував собою завершення холодної війни.
OBOZREVATEL розповідав, до яких наслідків чекають світ і Україну після того, як РФ і США виявилися на порозі нової гонки озброєння. Наприклад, це створює загрозу ядерної війни в Європі.
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