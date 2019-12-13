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13 грудня • оновлено в 11:34
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Політика Економіка

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США запустили заборонену ракету: в Москві накинулися з погрозами

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У США здійснили перше випробування балістичної ракети наземного базування, раніше забороненої Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Запуск ракети відбувся 12 грудня, повідомив у Twitter міністр оборони США Марк Еспер.

"ВВС США успішно випробували балістичну неядерну ракету. Вітаємо об'єднану команду за перехід від концепції до запуску менш ніж за 9 місяців!" – написав глава Пентагону.

Еспер додав, що випробувальна група приступила до роботи після того, як США призупинили свої зобов'язання з ДРСМД в лютому 2019 року.

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"Зазвичай на планування і проведення такого тесту потрібно 24 місяці. Це досягнення демонструє здатність Америки реагувати на критичні виклики національній безпеці", – акцентував він.

У Держдумі РФ вже звинуватили США в порушенні положень ДРСМД, стверджуючи, що американці створювали зброю в обхід Договору.

"Це ще раз показує, що американці лукавлять, коли звинувачують Росію в невиконанні. Вони самі підтвердили прямо, що не виконували дію цього договору. Не можна ракету з нуля створити за дев'ять місяців і випробувати. Немає такої можливості. Є виробничі цикли. І щоб від теорії перейти до практики потрібні роки, а не дев'ять місяців", – розповів "РИА Новости" перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Андрій Красов.

Випробування ракети

Випробування ракети

Також Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав укласти нову угоду про контроль над озброєннями.

"У зв'язку із закінченням Договору РСМД генеральний секретар наголошує на необхідності для всіх держав уникати дестабілізації і терміново шукати угоду для нової загальної дороги до міжнародного контролю над озброєннями", – повідомив представник генсека Фархан Хак.

Як писав OBOZREVATEL :

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Антоніу Гутерреш
Місце
США
Теги
ракети Новини Росії Росія - країна-агресор Пентагон ООН
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Обычно на планирование и проведение такого теста уходит 24 месяца. Это достижение демонстрирует способность Америки реагировать на критические вызовы национальной безопасности"....это "достижение" всего лишь демонстрирует, что это всё давно разрабатывалось, но мешал ДРСМД. Вот и отменили его, визжа о том, что его якобы нарушает Россия.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
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