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10 вересня • оновлено в 22:50
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США ввели санкції проти лідерів терористів: що відомо

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Сполучені Штати Америки в понеділок, 10 вересня, оголосили про введення санкцій проти 12 лідерів провідних терористичних організацій світу.

Відповідну заяву зробили державний секретар США Майк Помпео і міністр фінансів Стівен Мнучін на брифінгу в Білому Домі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Казначейство США нарощує наші зусилля, щоб позбавити терористів доступу до фінансових систем країни", – зазначив міністр.

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США ввели санкції проти лідерів терористів

США ввели санкції проти лідерів терористів

BBC

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, у новому списку санкцій – особи, пов'язані з організаціями ХАМАС, "Аль-Каїда", "Хурас Ад-Дін", "Ісламська держава" і іранським Корпусом вартових ісламської революції – всі вони були визнані в США терористичними.

Відзначається, що відповідний указ вже підписано президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США ввели санкції відносно Іранського космічного агентства, а також пов'язаних із ним Іранського інституту космосу і Національного авіаційно-космічного інституту.

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Особи
Дональд Трамп Майк Помпео
Місце
США
Теги
санкции світовий тероризм тероризм
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Махов Макс
Махов Макс
]{ацапы, всю агентуру Путина накрыли. Бгггггаааа
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Александрович Валера
Александрович Валера
А ДНР и ЛНР не включили . Украина согласилась -США не принято перечить
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Александрович Валера
Александрович Валера
Махов Макс, в статье как то этот вопрос не озвучен
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Махов Макс
Махов Макс
Александрович Валера, так путинскую группировку почти всю включили. Бгггггаааа
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