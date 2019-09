США ввели санкції проти лідерів терористів: що відомо

Сполучені Штати Америки в понеділок, 10 вересня, оголосили про введення санкцій проти 12 лідерів провідних терористичних організацій світу.

Відповідну заяву зробили державний секретар США Майк Помпео і міністр фінансів Стівен Мнучін на брифінгу в Білому Домі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Казначейство США нарощує наші зусилля, щоб позбавити терористів доступу до фінансових систем країни", – зазначив міністр.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, у новому списку санкцій – особи, пов'язані з організаціями ХАМАС, "Аль-Каїда", "Хурас Ад-Дін", "Ісламська держава" і іранським Корпусом вартових ісламської революції – всі вони були визнані в США терористичними.

Відзначається, що відповідний указ вже підписано президентом США Дональдом Трампом.

Mnuchin announces new sanctions targeting leaders and financiers from terrorist organizations. "The US Treasury is enhancing our efforts to deny terrorists access to US financial systems." https://t.co/FMswYqBcuQ pic.twitter.com/y42BuQUKE2