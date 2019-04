США виводять війська: війна в Лівії спалахнула з новою силою. Всі подробиці

Африканське командування Збройних сил США (AFRICOM) повідомило, що тимчасово виводить свій контингент з Лівії з міркувань безпеки.

AFRICOM продовжить стежити за обстановкою на місцях і оцінювати можливість відновлення військової присутності США при необхідності, йдеться в Twitter командування.

"Контингент Збройних сил США, які підтримують AFRICOM, тимчасово передислокований з Лівії у зв'язку з умовами безпеки", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляє BBC, Лівійська національна армія фельдмаршала Халіфи Хафтара розвиває наступ на Тріполі. Під її контролем знаходиться частина міст, що оточують столицю.

Зокрема, війська Хафтара розгорнули наступ на місто за трьома напрямками: бої йдуть в муніципалітеті Таджура на схід від столиці, в районі Джанзур на заході і в районі міста Бін-Гашір на півдні, де розташований міжнародний аеропорт Тріполі.

У числі інших важливих об'єктів, які Хафтар прагне захопити в першу чергу - національний банк і державний телецентр.

За повідомленнями очевидців, солдат Лівійської національної армії бачили приблизно в 15 кілометрах від центру міста.

У той же час одна з найбільших ісламістських угруповань - "Спеціальні сили стримування" (RADA), яке раніше підтримувало уряд національної згоди, заявило, що переходить на бік Хафтара. Як передає BBC, якщо ця інформація підтвердиться, це стане важким ударом по прем'єр-міністру Фаїзу Сараджу.

У телевізійному зверненні Сарадж звинуватив генерала Хафтара в зраді і в організації державного перевороту.

Він заявив, що його уряд "протягнув руки до миру", але тепер, за його словами, Хафтар зіткнеться тільки "з силою і твердістю".

У свою чергу, країни "великої сімки" вимагали негайно припинити військові дії в Лівії - вимога була адресована Хафтару. Із закликом уникнути ескалації конфлікту виступила і Рада Безпеки ООН.

При цьому Москва заявила, що не слід "в односторонньому порядку призначати винних", а лівійці повинні самі визначати свою долю.

"Причина лівійської кризи полягає в тому, що зробили натовці з цією країною в 2011 році. Саме з тих пір вона перетворилася в зруйновану державу, давайте називати речі своїми іменами, і в чорну діру, через яку йдуть на південь терористи, незаконна контрабанда зброї, а на північ - потоки нелегальних мігрантів", - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Російський військовий експерт Олексій Леонков заявив СП, що у Халіфи Хафтара є великі шанси досягти успіху, і саме він є фігурою, здатною стабілізувати Лівію.

"Зараз Хафтар контролює більшу частину території і більшу частину нафтових промислів. І це робить його досить сильним і самодостатнім лідером з претензією на владу в усій країні. Якщо американці, наприклад, хочуть його позбутися, то вони спізнилися - треба було робити це раніше, коли він був не такий сильний. Зараз він не контролює тільки дві невеликі території", - зазначив він.

Експерт нагадав, що Хафтар приїжджав до Росії, зустрічався з військовим керівництвом, після цих зустрічей поширилися чутки, що мало не в самий найближчий час в Лівію зайде Росія і допоможе лівійському фельдмаршалу скинути ворогів в море. "Це, звичайно, все чутки, але за певних умов Росія може допомогти йому", - уклав Леонков.

CLARIFICATION: A contingent of US forces supporting AFRICOM temporarily relocated from Libya in response to security conditions. We will continue to monitor conditions on the ground and assess the feasibility for renewed US military presence, as appropriate.