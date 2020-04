США в розпал пандемії накрили смертоносні торнадо: моторошні фото і відео

У штатах на південному сході США ввечері 12 квітня пронеслася серія потужних торнадо, що призвело не тільки до різних руйнувань, але й загибелі щонайменше шести осіб.

Про це повідомляє CNN, а багато жителів діляться фото і відео наслідків у соцмережі Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що перший удар стихії припав на Міссісіпі і Луїзіану. Значної шкоди вона завдала в округах Ковінгтон, Сосо і Джонс.

Так, станом на 21:30 за місцевим часом у Луїзіані та Міссісіпі було зафіксовано понад 25 торнадо, найпотужніші з них досягали швидкості 320 км/г. Тоді як у штаті Техас смерч пронісся за 50 кілометрів від Остіна. А в Джорджії, Алабамі й Теннессі спостерігалася штормова погода.

У всіх зазначених регіонах стихія зруйнувала безліч будинків і пошкодила автомобілі. Водночас у департаментах із надзвичайних ситуацій констатують, що точна кількість загиблих і поранених поки не встановлена.

Загалом 12-13 квітня метеорологи спрогнозували загрозу торнадо для 20 штатів на південному сході США, де проживають приблизно 95 млн людей.

Влада на місцях ухвалила рішення не закривати укриття, незважаючи на пандемію коронавірусу. Але там встановлені антисептики й працюють радники, які нагадують людям про необхідність дотримуватися безпечної дистанції.

NEW: #Tornado watch issued for northeastern Georgia, western North Carolina and southeastern Tennessee until 2 am EDT. pic.twitter.com/Ks48axJsFO - The Weather Channel (@weatherchannel) 13 квітня 2020 р.

Confirmed tornado on the ground with a debris ball along with it in Chattooga County #tornado Get in your shelter now if you live in the path of this storm pic.twitter.com/dJl3fxbzgf - WeatherNow (@ WeatherNow7) 13 квітня 2020 р.

Major damage around Soso, MS. FD reports numerous injuries. Fire crews still trying to clear roads to get to injuries. @weatherchannel #MSwx pic.twitter.com/Nx8Uh2IVAJ - Charles Peek (@CharlesPeekWX) 13 квітня 2020 р.

Full res image of the nearly mile wide tornado as it approached i59 in Heidelberg , MS #MSwx pic.twitter.com/tbxLHoZeDS - Aaron Rigsby (@AaronRigsbyOSC) 12 квітня 2020 р.

Drone Footage:

Powerful #tornado swept through southern US states, leveling homes & taking down power lines. #Louisiana and #Mississippi have been hit the hardest.



Six deaths were reported along with dozens of homes destroyed. pic.twitter.com/dB3RrEIzPf - Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) 13 квітня 2020 р.

These tornadoes were BAD. This is from my sister's live. I do not own this. I'm not selling it. Please do not contact me about using it. I'm not giving out her name. I just want people to know what's going on in the South. #Mississippi #tornado pic.twitter.com/ERgtiOoIIG - Carole Baskin Hate Account (@theori) 13 квітня 2020 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні американським штату Теннессі пронісся потужний торнадо, який зруйнував безліч будинків, повалив дерева та стовпи, а також убив десятки людей.

