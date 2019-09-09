США таємно вивезли з Росії свого шпигуна: деталі розслідування

У 2017 році США таємно вивезли з Росії цінного агента, який працював в уряді країни.

Про це з посиланням на співробітників адміністрації американського президента Дональда Трампа повідомляє CNN. Його ім'я не називають із міркувань безпеки

Відзначається, що рішення було ухвалено, зокрема, через побоювання, що Трамп "неодноразово неправильно поводився з секретними розвідданими" і міг сприяти викриттю шпигуна.

Так, причини екстрено вивезти агента з'явилися після зустрічі американського лідера з главою російського МЗС Сергієм Лавровим і Сергієм Кисляком, який тоді обіймав посаду посла Росії у США. Переговори відбулися в травні 2017 року і стосувалися діяльності терористичної організації "Ісламська держава" в Сирії.

США таємно вивезли з Росії свого шпигуна

Тоді Трамп розкрив росіянам секретні дані і, хоча вони не стосувалися шпигуна в РФ, співробітники розвідки забили на сполох через можливу небезпеку.

Крім того, через кілька тижнів після того, як було ухвалено рішення вивезти інформатора з Росії, Трамп на полях саміту G20 у Гамбурзі провів зустріч тет-а-тет із російським президентом Володимиром Путіним, а потім вилучив записи перекладача, що посіяло ще більші сумніви в американців.

При цьому про існування агента знала обмежена кількість співробітників уряду США і спецслужб. За словами одного зі співрозмовників CNN, цей шпигун був одним із найважливіших джерел у Кремлі і відновити таку ж передачу даних буде практично неможливо.

Також наголошується, що вивезення шпигуна, яке відбулося в 2017 році, є надзвичайним заходом, до якого вдаються лише тоді, коли підозрюють, що він перебуває в безпосередній небезпеці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Косово оголосили персоною нон грата російського шпигуна Михайла Краснощокова.

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