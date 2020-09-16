США розширили санкційний список проти росіян за кіберзлочини

Міністерство фінансів США включило до санкційного списку двох громадян Росії, яких обвинувачують у скоєнні низки кіберзлочинів проти американців.

Йдеться про Дмитра Карасавіді 1985 року народження і Данила Потєхіна 1995 року народження, повідомляється на сайті відомства.

У Мінфіні пояснили, що росіяни потрапили в список через участь в "фішинговій кампанії" в 2017-2018 роках, в результаті чого американські громадяни понесли збитки в розмірі 16,8 млн доларів.

"Особи, які управляли цією схемою, обманювали американських громадян, підприємства та інших осіб, крадучи віртуальну валюту з їх рахунків", – підкреслив міністр фінансів Стівен Мнучін.

В обвинувальному висновку Мін'юсту США говориться, що Потєхін створив безліч інтернет-доменів, які імітували законні віртуальні обмінники. Коли клієнти заходили на підроблені сайти і вводили свої дані, зловмисники крали їхні облікові дані, отримуючи доступ до реальних рахунків.

Дмитро Карасавіді, зазначає відомство, відмивав доходи від кібератак на рахунок на своє ім'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство фінансів США ввело персональні санкції проти народного депутата України (позафракційного) Андрія Деркача і трьох росіян. Вони обвинувачуються в спробах вплинути на виборчий процес в США.