США розлютили Росію запуском ракети з ядерним зарядом

США успішно випробували крилату ракету середньої дальності, здатну нести ядерний заряд. Цей факт не на жарт розлютив російську пропаганду.

Про запуск повідомляє прес-служба оборонного відомства країни. "Міністерство оборони США здійснило льотне випробування конфігурованої крилатої ракети наземного базування на острові Сан-Ніколас, штат Каліфорнія", – йдеться в повідомленні.

Російські ЗМІ із кремлівського пулу тут же звинуватили США в тому, що вони запустили ракету, яка заборонена Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, з якого США і Росія вийшли 2 серпня 2019 року.

Запуск крилатої ракети в США Сайт Пентагону

Зокрема, у топових російських виданнях вийшли матеріали із такими заголовками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кремль пообіцяв прийняти симетричні заходи в тому випадку, якщо США почнуть розміщувати нове ракетне озброєння в Європі і Азії після припинення дії ДРСМД.

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