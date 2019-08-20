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США розлютили Росію запуском ракети з ядерним зарядом

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США успішно випробували крилату ракету середньої дальності, здатну нести ядерний заряд. Цей факт не на жарт розлютив російську пропаганду.

Про запуск повідомляє прес-служба оборонного відомства країни. "Міністерство оборони США здійснило льотне випробування конфігурованої крилатої ракети наземного базування на острові Сан-Ніколас, штат Каліфорнія", – йдеться в повідомленні.

Російські ЗМІ із кремлівського пулу тут же звинуватили США в тому, що вони запустили ракету, яка заборонена Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, з якого США і Росія вийшли 2 серпня 2019 року.

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Запуск крилатої ракети в США

Запуск крилатої ракети в США

Сайт Пентагону

Зокрема, у топових російських виданнях вийшли матеріали із такими заголовками.

США розлютили Росію запуском ракети з ядерним зарядом
США розлютили Росію запуском ракети з ядерним зарядом
США розлютили Росію запуском ракети з ядерним зарядом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кремль пообіцяв прийняти симетричні заходи в тому випадку, якщо США почнуть розміщувати нове ракетне озброєння в Європі і Азії після припинення дії ДРСМД.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
В поддержку США майданутые решили провести гей-парад
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Исаев Максим
Исаев Максим
А где бешенство-то? Ну сообщили о том, что США ракету, подпадающую под закрытый договор запустили... И?
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Ишевский Константин, мы вам на кокошник насрем лапоть,а янки на педерацию гы гы
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Исаев Максим, а чубатым майданутым похеру из-за чего в шаровары насрать
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Кропива Макс
Кропива Макс
Русня своими ответами засрет всю планету.
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