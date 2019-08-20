США розлютили Росію запуском ракети з ядерним зарядом

США успішно випробували крилату ракету середньої дальності, здатну нести ядерний заряд. Цей факт не на жарт розлютив російську пропаганду.
Про запуск повідомляє прес-служба оборонного відомства країни. "Міністерство оборони США здійснило льотне випробування конфігурованої крилатої ракети наземного базування на острові Сан-Ніколас, штат Каліфорнія", – йдеться в повідомленні.
Російські ЗМІ із кремлівського пулу тут же звинуватили США в тому, що вони запустили ракету, яка заборонена Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, з якого США і Росія вийшли 2 серпня 2019 року.
Запуск крилатої ракети в США
Сайт Пентагону
Зокрема, у топових російських виданнях вийшли матеріали із такими заголовками.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кремль пообіцяв прийняти симетричні заходи в тому випадку, якщо США почнуть розміщувати нове ракетне озброєння в Європі і Азії після припинення дії ДРСМД.
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