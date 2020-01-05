Сегодня из Форт-Брэгга в Кувейт прибыла первая бригада 82-й воздушно-десантной дивизии США, по крайней мере, первые самолеты с личным составом и техникой начали уходить к месту назначения еще вчера и за сутки они уже должны добраться до места. Это +3500 человек к тому, что уже развернуто в регионе. А кроме всего прочего, там уже был развернут батальон этой дивизии. Полковник Майк Бернс вчера сообщил агентству Associated Press, что на месте уже находятся 700 военнослужащих дивизии. Причем, Штаты довольно рационально используют именно этих военнослужащих.

Там, где нужна рутинная работа, действуют другие подразделения. Десантники выполняют иные функции, а потому их передислокация в этот район говорит о многом, в том числе, и о том, что в дело запущен какой-то оперативный план, в ходе которого и предполагается использование десантников. Скажем так, они нужны не для обороны.

Сегодня же стало известно и о том, что Пентагон подтвердил отмену участия Корпуса Морской Пехоты США в плановых учениях "African Sea Lion" у берегов Марокко. Большой десантный корабль USS Bataan и 26-я (MEU) экспедиционная группа морской пехоты направляются в район Ближнего востока для усиления группировки войск, уже развернутых в регионе. После прибытия туда десантников из Северной Каролины, общая численность сухопутной группировки там составит более 20 000 человек и судя по всему, она будет наращиваться и дальше.

Исходя из этого, можно предположить, что начальная стадия развертывания войск может означать запуск нескольких вариантов развития событий. Все они будут зависеть от того, что предпримет Иран, в ответ на уничтожение командующего Кудс Сулеймани и что будет делать марионеточное правительство Ирака.

Очень вероятными просматриваются два плана. Поскольку Иран вряд ли решится на какие-то уж слишком отчаянные действия, а ограничится саботажем и диверсиями на коммуникациях, от нефтяных терминалов до Ормузского пролива, то Штаты будут вынуждены уничтожить инфраструктуру, дающую Тегерану такую возможность.

Это уже не первый раз, когда Иран атакует танкеры быстроходными катерами и минирует фарватер Ормузского пролива. Поскольку персы никогда не разделяли коммерческие и военные интересы, они создавали базы диверсионных групп прямо на своих морских нефтяных платформах и США были вынуждены сбивать их оттуда, вместе с платформами. А кроме того, пришлось уничтожать и суда, которые проводили минирование фарватера. В 1989 году американцам удалось захватить такое судно, где были обнаружены записи и карты минирования и сами мины, серийные номера которых совпадали с тем, что удавалось обнаружить тральщикам.

Тогда опыт был получен избыточный и если Иран снова прибегнет к подобной тактике, наверняка работа будет и у Пятого флота, стоящего в Бахрейне, и у группировки Корпуса Морской Пехоты.

И что еще важно.

Если же Ирак активно впишется за бородатых, то нельзя исключить и прямую оккупацию южной и западной части Ирака, где расположены самые крупные месторождения нефти и что самое главное – погрузочные терминалы. Такой ход очень быстро вылечит кукол в Багдаде, которым Тегеран вставил сзади свою руку.

Таким образом, сейчас можно наблюдать начальную фазу любой из этих операций, а как дело будет развиваться дальше, зависит от того, какие ошибки допустят правители в Тегеране и Багдаде. Думаю, что их ждет множество сюрпризов такого характера, что они этого еще никогда не видели. Тем больше будет впечатлений.

И что еще важно. Штаты не перебрасывают в направлении Залива какое-то значительное количество именно сухопутных войск. Это говорит о том, что они не собираются играть в какую-то крупную сухопутную войнушку, что означает, у них есть другие варианты. По крайней мере, так это выглядит именно сейчас.

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