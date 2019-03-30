США пригрозили Путіну ударом: з'явилася зухвала відповідь МЗС Росії

У МЗС Росії різко відповіли на заяву США про те, що військова підтримка Кремлем президента Венесуели Ніколаса Мадуро розглядається як пряма загроза безпеці регіону.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова повідомила, що Росія "ясно позначила мету" прибуття до Венесуели своїх "військових фахівців", назвавши повідомлення про військові операції Кремля в країні "безпідставними вигадками".

"Спроби залякати російську сторону санкціями за легітимну співпрацю з Венесуелою виглядають безглуздо. Їх [санкцій] із різних приводів Вашингтоном вводилося так багато, що Москва просто збилася з рахунку й перестала звертати на них увагу", — йдеться в коментарі Захарової на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

Марія Захарова Скріншот відео

Захарова нагадала політикам у США, що Американський континент є "близьким сусідом" Росії з урахуванням того, що півострів Чукотка розташований у Західній півкулі.

"Схоже, у Вашингтоні судять по собі, намагаючись приписати Москві плани, які самі виношують щодо цієї країни", — заявила Захарова.

"Звичайно, розуміємо, чим викликана американська нервозність. Запланована швидка зміна влади в Каракасі не вдалася. Своєю самовпевненістю Вашингтон лише "підставив" тих у Латинській Америці та Західній Європі, хто слідом за ним необачно поспішив визнати главою Венесуели самозванця, якого народ не обирав. Тим самим вони позбавили себе простору для дипломатичного маневру", — вважає представниця МЗС РФ.

У відомстві також закликали США "припинити загрожувати Венесуелі, душити її економіку і штовхати до громадянської війни". Стверджується, що Вашингтон нібито "відкрито зневажає міжнародне право".

Нагадаємо, раніше в аеропорт Каракаса прилетіли російські літаки Ан-124 і Іл-62 із 99 військовослужбовцями та 35 тоннами вантажу на борту.

За попередніми даними, військовими командує начальник головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу генерал-полковник Василь Тонкошкур.

У зв'язку з цим США заявили, що можуть ввести нові санкції проти Російської Федерації за підтримку Ніколаса Мадуро. При цьому зазначалося, що військовий контингент РФ занадто нечисленний, щоб допомогти Мадуро утриматися при владі.

Російський літак у Венесуелі twitter.com/guidoolimpio

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 березня стало відомо, що США можуть ввести санкції проти іноземних банків, які допомагають Мадуро вивести гроші за кордон.

23 січня голова парламенту Венесуели та лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе новим президентом замість Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже визнав Гуайдо лідером Венесуели. Після цього Мадуро заявив про розрив дипвідносин зі США.

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