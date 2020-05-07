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7 травня • оновлено в 09:34
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США показали термоядерний удар по Москві потужністю в 100 мегатонн

13.7т
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У США змоделювали скидання 100-мегатонної термоядерної бомби над Москвою, Росія.

Теоретичний вибух може знищити північний схід Московської області, а також майже всю Ярославську, пише видання We Are The Mighty.

Інша симуляція в Nuke Map показала, що 10 000-мегатонн бомба може знищити цілі країни, такі як, Великобританія, Франція, Німеччина, Північна та Південна Корея. При цьому рівень радіації був смертельним навіть в сусідніх країнах і швидше за все привів до зараження землі.

Ядерна зброя

Ядерна зброя

Ілююстрація

Моделювання здійснив американський фізик угорського походження Едвард Теллер. Відзначається, що в Штатах відкинули ідею створення бомби такої потужності на користь зброї меншої потужності.

"Навіть якби бомба була скинута в самому серці Радянського Союзу, вона отруїла б величезні території Західної Європи і, можливо, США", – йдеться в публікації.

Нагадаємо, що найпотужнішою термоядерної бомбою була радянська "Цар-бомба" зарядом понад 50 мегатонн.

У США змоделювали скидання 100-мегатонної термоядерної бомби над Москвою

У США змоделювали скидання 100-мегатонної термоядерної бомби над Москвою

We Are The Mighty

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео масштабного вибуху рідкісної російської бомби ІАБ-500.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
США
Тег
ядерна зброя
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Wick John
Wick John
Я не знаю каким оружием будут сражаться в Третьей мировой вой.не, но в Четвертой будут сражаться палками и камнями. — Альберт Эйнштейн
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Саванчук Ярослав
Саванчук Ярослав
Wick John, боюсь что после третьей уже не кто не с кем сражаться не будет
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Skreponosny Koloradd
Skreponosny Koloradd
Ответочка прилетела господа секты вяликого Пу,у вас еще наверное рабочий день в трольчатнике не начался))
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Они переживают за западную Европу. А вот за тyпyю прослойку в виде Украины и восточной Европы, как-то не переживают. Хотя вы то в любом случае первые под каток пойдете, это ваше предназначение. Так что, скaчите дальше.
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Wick John
Wick John
Джонсон Саймон Ф., пи.дар на бутылке твоё рабочее место, скачи ровно, не ерзай и не кукарекай
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Iva Vit
Iva Vit
Джонсон Саймон Ф., Чypка, ты тypeцкие шapoвары натянуло, oceледeць тypецкий прилизало?
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