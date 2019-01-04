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США почали виводити військових із Сирії: що відомо

1.2тЧитати матеріал російською

Американські військові почали виходити із Сирії, але точні терміни цієї операції поки невідомі.

Таку заяву зробив держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу Newsmax, передає "Інтерфакс-Україна". "Президент Трамп про все чітко заявив, що стосується Сирії. Наші війська йдуть звідти. Також президент сказав, що нам потрібно продовжувати кампанію по боротьбі проти ІГІЛ", – сказав він.

У той же час держсекретар США не повідомив конкретних даних про процес виведення військ із Сирії та про графік – він пояснив, що не хоче, щоб противники отримали доступ до такої інформації.

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США почали виводити війська із Сирії

США почали виводити війська із Сирії

Голос Америки

За совами Помпео, США продовжать кампанію по протистоянню діям Ірану на Близькому Сході.

"Ми продовжимо працювати над реалізацією цих цілей. Просто ми доб'ємося всього цього, коли наших військ не буде в Сирії", – сказав він.

Помпео додав, що США мають намір переконатися, що військові Туреччини "не влаштують курдам бійню" в Сирії.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
США
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот теперь, когда амеры перестанут поддерживать ИГИЛ, мы точно их уничтожим.
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