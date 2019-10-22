США виступили за приєднання до НАТО нової країни

Сенат США у вівторок, 22 жовтня, підтримав приєднання Північної Македонії до НАТО.

"За" ухвалення відповідного протоколу проголосував 91 сенатор, "проти" – двоє, інформує прес-служба на сайті верхньої палати.

"Резолюція щодо ратифікації протоколу НАТО та Республіки Північна Македонія прийнята", – оголосили на засіданні.

Новини Подруга Путіна закликала вигнати Туреччину з НАТО

Відзначимо, Північна Македонія повинна стати 30-ю державою-членом Альянсу. Очікується, що процес завершиться до саміту НАТО, який пройде в Лондоні у грудні.

Вступ Північної Македонії до складу альянсу поки схвалили 21 із 29 нинішніх членів НАТО.

Ілюстрація. НАТО Gazete Manifesto

Нагадаємо, раніше керівництво інститутів Європейського Союзу заявило, що настав час почати переговори про вступ до його складу Північної Македонії та Албанії.

Як писав OBOZREVATEL, на початку жовтня Північна Македонія прийняла проєкт закону про ратифікацію безвізового режиму з Україною.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!