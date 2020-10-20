США перехопили бомбардувальники і винищувачі РФ біля берегів Аляски

Літаки Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 недалеко від Аляски.

Про це в Twitter повідомило NORAD. Інцидент стався пізно ввечері 19 жовтня.

"Винищувач F-22 Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки за підтримки бортової системи попередження та управління E-3 і літака-заправника KC-135 перехопив два російські бомбардувальники Ту-95 у супроводі двох винищувачів Су-35", – сказано в повідомленні.

Також в NORAD повідомили, що ідентифікували російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який здійснював патрулювання в зоні розпізнавання ППО протягом приблизно півтори години недалеко від берегів Аляски.

При цьому російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили в суверенний повітряний простір США або Канади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські винищувачі перехопили два російські військові літаки, які перебували в 80 км від острова Унімак недалеко від Аляски.