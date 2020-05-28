США назвали дату виходу вакцини від COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 28 травня. Постійно оновлюється

У США анонсували вихід своєї вакцини від COVID-19 не раніше листопада-грудня 2020 року. Загалом коронавірус у світі змусив почати одночасне випробування 10 препаратів, які зможуть зупинити пандемію.

Нагадаємо, станом на 28 травня вона охопила вже понад 5,7 млн ​​осіб. З них – понад 357 тис. осіб померли і майже 2,5 млн одужали. У трійку лідерів країн за захворюваністю входять США (1,7 млн ​​випадків), Бразилія (414 тис.) та Росія (370 тисяч).

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 інфіковано 21 905 осіб. Померли 658 пацієнтів, одужали – 7 995.

У Всесвітній організації охорони здоров'я визнали, що Латинська Америка стала новим епіцентром пандемії коронавірусу в світі.

У Чилі 111-річна бабуся поборола COVID-19. Вона стала найстарішою людиною в країні, якій це вдалося.

Вчені знайшли новий спосіб передбачати поширення коронавірусу за допомогою каналізаційних вод.

Головне на 28 травня:

01:30 – У Вашингтоні з 29 травня скасують режим самоізоляції та почнеться перший етап відновлення економічної діяльності, заявив мер столиці Мюріел Баузер.

Будуть відкриті підприємства роздрібної торгівлі, також за попереднім записом відновлять роботу салони краси. Ресторани зможуть обслуговувати відвідувачів на відкритому повітрі в разі, якщо у них є місця на веранді та столики розташовані на відстані близько двох метрів. Зібрання більше 10 осіб як і раніше будуть заборонені.

00:48 – У селі Мамаївці Чернівецької області 24 травня влаштували весілля на сто осіб, незважаючи на обмеження через епідемію COVID-19. Поліція склала адмінпротокол на власника ресторану, який дозволив провести урочистість.

00:29 – У Чилі 111-річна бабуся поборола COVID-19. Хуаніта Суніга стала найстарішою людиною в країні, яка вилікувалася від коронавірусу. Опубліковані її фото.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!