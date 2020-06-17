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США направили військовий корабель в Чорне море. Фото

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
2,5 т.
Есмінець ВМС США USS Porter

Есмінець ВМС США USS Porter

Американський есмінець USS Porter (DDG 78) класу Arleigh Burke 17 червня висунувся в Чорне море. Там він буде проводити операції щодо забезпечення безпеки на морі, а також підвищувати регіональну стабільність, спільну готовність і військово-морський потенціал із союзниками НАТО.

Як повідомляє пресслужба 6-го флоту ВМС США, це вже третій захід військового корабля США в Чорне море з початку 2020 року і другий саме USS Porter.

"Присутність USS Porter в Чорному морі має вирішальне значення для створення безпечного морського середовища і забезпечення свободи судноплавства. USS Porter і його команда з нетерпінням очікують спільної роботи в Чорному морі разом з нашими союзниками і партнерами для підтримки взаємних морських інтересів в регіоні", – сказав командир судна Крейг Тент.

Зокрема, американський есмінець проведе спільні навчання з такими партнерами НАТО, як Україна, Грузія, Туреччина, Болгарія і Румунія.

Есмінець USS Porter

Есмінець USS Porter

USS Porter попрямував у Чорне море

USS Porter попрямував у Чорне море

Корабель проведе навчання з Україною, Грузією, Туреччиною, Румунією і Болгарією

Корабель проведе навчання з Україною, Грузією, Туреччиною, Румунією і Болгарією

Американський есмінець USS Porter

Американський есмінець USS Porter

США направили військовий корабель в Чорне море. Фото

США направили військовий корабель в Чорне море. Фото

США направили військовий корабель в Чорне море. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 квітня USS Porter оголосив, що висунувся з акваторії Середземного моря і увійшов в Чорне море. Це одразу ж викликало паніку в Російській Федерації, й вона оголосила стеження за бойовим судном НАТО.

СШАНАТОЧорне море
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