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18 січня • оновлено в 10:26
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США налякали Росію безпілотником біля кордонів Криму: опубліковані карти

1.1т
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Стратегічний безпілотник США провів розвідку біля кордонів окупованого Росією Криму.

Про це повідомили на сторінці моніторингового ресурсу PlaneRadar в Twitter (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Безпілотний апарат RQ-4 Global Hawk ВПС США пролетів над Донбасом, а тоді над Чорним морем, уздовж узбережжя окупованого Криму.

США налякали Росію безпілотником біля кордонів Криму

США налякали Росію безпілотником біля кордонів Криму

RQ-4 Global Hawk – американський стратегічний розвідувальний БПЛА. Він був розроблений компанією Teledyne Ryan Aeronautical (США), дочірнім підприємством Northrop Grumman.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, зовсім нещодавно, 16 грудня 2019 року, два стратегічних безпілотних літальних апарата ВПС США Global Hawk провели розвідку біля кордонів РФ. Пізніше американський безпілотник впритул наблизився до кордонів окупованого Росією півострова Крим.

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Автор
Яра Дорош
Місце
Україна
Тег
Крим
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
В ответ Россия накажет своих персионеров
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
А почему не припугнул Украину? Или обоз считает Крым Украинским?))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro, Или Российским?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Он же над Крымом...не летал...))Тем самым американцы признали что Крым...неукраинский))))))))))))))))
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