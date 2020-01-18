США налякали Росію безпілотником біля кордонів Криму: опубліковані карти

Стратегічний безпілотник США провів розвідку біля кордонів окупованого Росією Криму.

Про це повідомили на сторінці моніторингового ресурсу PlaneRadar в Twitter (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Безпілотний апарат RQ-4 Global Hawk ВПС США пролетів над Донбасом, а тоді над Чорним морем, уздовж узбережжя окупованого Криму.

США налякали Росію безпілотником біля кордонів Криму

RQ-4 Global Hawk – американський стратегічний розвідувальний БПЛА. Він був розроблений компанією Teledyne Ryan Aeronautical (США), дочірнім підприємством Northrop Grumman.

10:25 мск.

Приступив до моніторингу лінії розмежування на Донбасі. pic.twitter.com/5JAxzs1bLI - PlaneRadar (@ ua4wiy_) 16 січня 2020 р

14:50 мск.

Закінчив моніторинг лінії розмежування на Донбасі. pic.twitter.com/0PxpI93lRH - PlaneRadar (@ ua4wiy_) 16 січня 2020 р

18:45 мск.

Виробляє розвідувальний політ вздовж чорноморського узбережжя Россіі🇷🇺. pic.twitter.com/kuowkTVOLj - PlaneRadar (@ ua4wiy_) 16 січня 2020 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовсім нещодавно, 16 грудня 2019 року, два стратегічних безпілотних літальних апарата ВПС США Global Hawk провели розвідку біля кордонів РФ. Пізніше американський безпілотник впритул наблизився до кордонів окупованого Росією півострова Крим.

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