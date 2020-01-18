США налякали Росію безпілотником біля кордонів Криму: опубліковані карти

Стратегічний безпілотник США провів розвідку біля кордонів окупованого Росією Криму.
Про це повідомили на сторінці моніторингового ресурсу PlaneRadar в Twitter (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).
Безпілотний апарат RQ-4 Global Hawk ВПС США пролетів над Донбасом, а тоді над Чорним морем, уздовж узбережжя окупованого Криму.
США налякали Росію безпілотником біля кордонів Криму
RQ-4 Global Hawk – американський стратегічний розвідувальний БПЛА. Він був розроблений компанією Teledyne Ryan Aeronautical (США), дочірнім підприємством Northrop Grumman.
6:50 мск.- PlaneRadar (@ ua4wiy_) 17 січня 2020 р
Стратегічний розвідувальний # БПЛА RQ-4A #Global #Hawk, ВВС США🇺🇸, бортовий номер 11-2048, позивний # FORTE10, злетів з авіабази #Sigonella 🇮🇹. #USAF #UAV # RQ4 pic.twitter.com/3q44hXqgzt
8:50 мск.- PlaneRadar (@ ua4wiy_) 16 січня 2020 р
У повітряному просторі Украіни🇺🇦. pic.twitter.com/E9G6yGFld3
10:25 мск.- PlaneRadar (@ ua4wiy_) 16 січня 2020 р
Приступив до моніторингу лінії розмежування на Донбасі. pic.twitter.com/5JAxzs1bLI
14:50 мск.- PlaneRadar (@ ua4wiy_) 16 січня 2020 р
Закінчив моніторинг лінії розмежування на Донбасі. pic.twitter.com/0PxpI93lRH
18:45 мск.- PlaneRadar (@ ua4wiy_) 16 січня 2020 р
Виробляє розвідувальний політ вздовж чорноморського узбережжя Россіі🇷🇺. pic.twitter.com/kuowkTVOLj
Як повідомляв OBOZREVATEL, зовсім нещодавно, 16 грудня 2019 року, два стратегічних безпілотних літальних апарата ВПС США Global Hawk провели розвідку біля кордонів РФ. Пізніше американський безпілотник впритул наблизився до кордонів окупованого Росією півострова Крим.
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