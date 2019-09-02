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2 вересня • оновлено в 20:33
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США моляться: ураган "Доріан" призвів до катастрофічних наслідків. Фото і відео

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Небезпеку урагану "Доріан", який накрив Багамські острови, в понеділок, 2 вересня, понизили до 4 категорії, проте він залишається небезпечним для жителів США.

Про це пише NHC (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Незважаючи на незначне ослаблення, стихійне лихо досягло узбережжя Флориди. На материковій частині США почалися сильні дощі, що супроводжуються поривами вітру до 155 миль на годину (250 км/год).

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США накрив ураган "Доріан"

США накрив ураган "Доріан"

Соцмережі

США накрив ураган "Доріан"

США накрив ураган "Доріан"

Соц мережі

При цьому, губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс заявив, що уважно стежить за стихією. Він попередив жителів округу Палм-Біч про можливу евакуацію в разі нових катаклізмів.

У мережі ж масово поширюють прохання помолитися за життя жителів Багамів, які залишилися без житла і фактично відрізані стихією від світу.

Також з'явилися знімки потужного урагану з космосу.

Ураган "Доріан" із космосу

Ураган "Доріан" із космосу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США приготувалися зустрічати потужний ураган "Доріан", який прийшов з Багамських островів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з тим, що на Флориду насувався ураган.

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Місце
США
Тег
ураган
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Putin Serjio
Putin Serjio
Камни с неба?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кара небесная!!!
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