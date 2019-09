США моляться: ураган "Доріан" призвів до катастрофічних наслідків. Фото і відео

Небезпеку урагану "Доріан", який накрив Багамські острови, в понеділок, 2 вересня, понизили до 4 категорії, проте він залишається небезпечним для жителів США.

Про це пише NHC (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Незважаючи на незначне ослаблення, стихійне лихо досягло узбережжя Флориди. На материковій частині США почалися сильні дощі, що супроводжуються поривами вітру до 155 миль на годину (250 км/год).

США накрив ураган "Доріан" Соцмережі

США накрив ураган "Доріан" Соц мережі

При цьому, губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс заявив, що уважно стежить за стихією. Він попередив жителів округу Палм-Біч про можливу евакуацію в разі нових катаклізмів.

У мережі ж масово поширюють прохання помолитися за життя жителів Багамів, які залишилися без житла і фактично відрізані стихією від світу.

Також з'явилися знімки потужного урагану з космосу.

Ураган "Доріан" із космосу

Keep praying 🙏🏼 for the people of the Bahamas 🇧🇸 and those affected by #HurricaneDorain https://t.co/NHpebnSmYN - Major A. Guerra (@AlbertGuerraMPD) September 2, 2019

PLEASE PRAY FOR THE PEOPLE IN THE BAHAMAS! #HurricaneDorain HAS MADE PEOPLES LIVES HORRIBLE SO PLEASE, PRAY FOR THOSE IN NEED. pic.twitter.com/FNfEmGnX41 - ♡ Madi ♡ (@GamingWithMadi) September 2, 2019

Thinking of the Bahamas, Florida and South Carolina and sending love and prayers #HurricaneDorain

❤️❤️❤️ - @TeamClayneCrawford (@TeamClayne) September 2, 2019

Please please please pray for those in the #Bahamas. As a Floridian, the slow moving storms are the worst. The water is ongoing, same as the winds. The devastation is immense..there are bodies floating the water. Please pray 🙏 #HurricaneDorain - Tαr⊕ † Rεαdεr Chαrïššε🔮 (@readthetarot) September 2, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США приготувалися зустрічати потужний ураган "Доріан", який прийшов з Багамських островів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з тим, що на Флориду насувався ураган.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!