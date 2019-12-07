Только сейчас, потихоньку, концепция применения вооруженных сил США возвращается к своему обычному и основному виду, а именно — к отражению угроз противников, обладающих мощными регулярными армиями. Практически 30 лет стагнации этого направления и 20 лет переформатирования вооруженных сил для борьбы с терроризмом существенно затормозили развитие систем вооруженных, направленных именно на поражение армий и сосредоточили внимание на борьбе с бандами террористов или проще говоря — противодействию партизанам.

Как только речь заходила о том, чтобы валить армию Ирака, то тут все было быстро и красиво, а дальше — начиналась каша. И дело тут в том, что противник смешивался с мирным населением, и в таких условиях, эффективность применения штатных вооружений резко падала. Тут сказывается разница Западного и Восточного подхода к вопросу соразмерности применения силы.

Что делает РФ, например, если противник отступая — растворяется среди мирных жителей мегаполиса? Со времен Грозного известно, что РФ начинает уничтожать город, вместе с укрывшимся там противником и мирными жителями. В Чечне был отработан принцип, когда не ушедшее из населенного пункта население автоматически причисляется к террористам и уничтожается все теми же силами и средствами, которыми боролись и с вооруженными силами. Поскольку городская застройка — бетонные джунгли, то ставится задача превратить бетон в щебень. Отсюда — боеприпасы повышенной мощности, бетонобойные, вакуумные, кассетные и прочие, запрещенные боеприпасы.

Тут как раз все понятно. Ни совок, ни Китай никогда не беспокоили собственные потери, а уж чужие — подавно. Поэтому и не было особой нужды переосмысливать ведение боевых действий в таких условиях. Запад же поступает иначе. Он ищет способы вычислить противника среди мирного населения, и делает это довольно эффективно, а вот накрывать район системами залпового огня, ковровыми бомбардировками или термобарическими зарядами — не может. Слишком большой сопутствующий ущерб. А целенаправленное уничтожение мирного население — военное преступление, у которого нет срока давности. Трампы, макроны и меркели приходят и уходят, и придут люди, которые будут судить путиных за безусловные и прямые военные преступления.

Именно это обстоятельство поставило перед американским и не только американскими военными вопрос о том, как уничтожить уже обнаруженную цель, но не зацепить окружающих, которыми цель намеренно прикрывается. Классический вариант — спецназ, который выходит на дистанцию прямого контакта или снайперского выстрела, а дальше — как карта ляжет.

Но такой способ уничтожения целей может стоить слишком дорого и за голову одного негодяя можно положить своих отборных людей из "Дельты" или подобного ей подразделения. Но американцы не были бы американцами, если бы они не искали и не находили технических способов решения этого вопроса. И в результате были разработаны целые семейства высокоточных боеприпасов, о которых многие уже хорошо знают, а о которых даже не слышали.

В последнее время, платформой для доставки таких боеприпасов все чаще становятся специальные дроны, которые несут либо высокоточные ракеты, либо не менее эффективные и точные авиабомбы. Погрешность у них минимальна и уже одно это приводит к значительному уменьшению сопутствующего ущерба.

Но наиболее массовой ракетой, применяемой как с вертолетов, так и с дронов, все же является AGM-114 Hellfire. Нам эта ракета известна в основном как противотанковое средство высокой точности и дальности, но на самом деле, она имеет довольно много модификаций, в зависимости от применяемой боеголовки. На таблице ниже можно посмотреть лишь небольшую част ее модификаций.

Кроме указанных разновидностей ракеты, есть еще несколько, о которых имеется совсем не много информации, а нас интересует совершенно необычный боеприпас, который можно считать вершиной, по части уменьшения побочного ущерба. Речь идет о загадочной 114R9X, о самом существовании которой почти нет достоверных сведений.

Известно лишь то, что а базе Hellfire было разработано несколько очень специфических боеприпасов, и тот, о котором мы ведем речь, в боевой части вообще не имеет взрывчатых веществ.

То есть, попадая в цель, ракета не взрывается совсем, а цель поражается специальным поражающими элементами, которые вбрасываются из корпуса перед самым касанием цели.

Они имеют вид и свойство мечей и просто шинкуют цель в лоскуты. Но поскольку ракета не взрывается, никаких осколков по сторонам не разлетается и возможность поразить еще кого-то рядом с целью — минимальна.

Секретность тут наивысшая потому, что боеприпас используется в операциях ЦРУ и применялся он всего несколько раз. Причем, ни Управление, ни военные не подтверждают ни применение боеприпаса, ни его существование.

Тем не менее, уже произошло несколько совершенно необычных случаев, когда неизвестный боеприпас поражал цель в автомобиле так, что никто из сидящих рядом не пострадал. Просто представим, с расстояния в несколько киллометров прилетела ракета и нашинковала одного из лидеров ИГИЛ как капусту и больше никого не зацепила.

Это стало понятно потом, после осмотра атакованного автомобиля и отверстия в его крыше. Впервые этот боеприпас показал себя в 2017 году, когда в Сирии был уничтожен один из высоких функционеров Аль-Каиды Абу Хайр Аль-Масри. Кроме того, в день ликвидации главы ИГИЛ Бакра аль-Багдади, в паре десятков километров от этого места, был уничтожен один из его близких сподвижников, который ехал в автомобиле и его настигла именно такая ракета. Очевидцы не видели взрыва и автомобиль остался относительно целым, кроме отверстия в крыше и уничтоженной цели внутри.

Скромные инсайды говорят о том, что эта модификация ракеты была использована не более 12 раз в Ираке, Сирии, Ливии и Йемене и никаких особых комментариев именно о примененном оружии — не последовало. В общем, вот и разница Запада и Востока. Американцы точечно уничтожили свою цель AGM-114R9X, а россияне валили бы своими смерчами и Ураганами, пока не кончились бы ракеты. Вот, что значит менталитет.

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