США і Туреччина домовилися про припинення війни в Сирії: всі подробиці

У четвер, 17 жовтня, США і Туреччина узгодили припинення військових дій у Сирії, обумовивши кілька етапів завершення операції "Джерело миру".
Про це за підсумками переговорів із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом заявив віцепрезидент США Майк Пенс, передає Reuters.
Про що домовилися країни:
Туреччина припинить військову операцію, щоб дозволити курдським силам YPG вихід у безпечну зону протягом 120 годин.
Туреччина остаточно завершить військову операцію після відводу курдських формувань, якому США будуть сприяти.
США і Туреччина домовилися координувати роботу центрів, де перебувають затримані бойовики ІГ.
Трамп готовий відкликати економічні санкції, введені проти Анкари, після припинення вогню.
США і Туреччина домовилися про припинення війни в Сирії
ВВС
Відзначається, що демаркаційна лінія, за яку виведуть курдські формування, буде проходити приблизно за 30 кілометрів на південь від кордону Сирії з Туреччиною.
Міноборони Росії
Також віцепрезидент заявив, що США не мають наміру вести військових дій на північному сході Сирії і обмежаться дипломатією.
Пенс також пообіцяв, що США не планують вводити додаткових санкцій проти Туреччини через Сирію. Він додав, що Дональд Трамп готовий відкликати економічні санкції, введені проти Анкари, в міру припинення Туреччиною вогню в Сирії.
Домовленості про припинення військових дій підтвердили і в МЗС Туреччини. Анкара має намір відновити свою військову операцію, щоб фіолетова зона безпеки простягнулася уздовж всього кордону. Однак за Аданською угодою турецькі військові можуть увійти всередину Сирії лише на 5 км. І на північ країни вже підуть сирійські урядові війська.
Відзначимо, зустріч Пенса з Ердоганом тривала вдвічі довше запланованого – майже 4 години.
Президент США Дональд Трамп уже подякував Ердогану і заявив, що "Мільйони життів буде врятовано!"
This is a great day for civilization. I am proud of the United States for sticking by me in following a necessary, but somewhat unconventional, path. People have been trying to make this “Deal” for many years. Millions of lives will be saved. Congratulations to ALL!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019
Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019
Як писав OBOZREVATEL:
6 жовтня стало відомо, що Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку, після того як президент оголосив про початок нової військової операції.
Після цього Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки, якщо та здійснить будь-які "позарамкові" дії.
15 жовтня глава США ввів санкції проти Міноборони і Міненергетики Туреччини, а також трьох посадових осіб цієї країни через військову операцію в Сирії.
16 жовтня Трамп закликав Туреччину закінчити операцію і пригрозив новими санкціями. Реджеп Тайіп Ердоган у відповідь підкреслив, що він "ніколи не оголосить про припинення вогню" в північно-східній Сирії.
Ердоган також принизив главу Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Мааса, публічно назвавши його "дилетантом". Різку заява він зробив після повідомлення німецького міністра про намір обмежити експорт озброєнь Анкарі через ситуацію в Сирії.
Незабаром Трамп відправив Ердогану лист, закликавши "не бути дурнем". Глава Туреччини викинув його у смітник.
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