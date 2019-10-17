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17 жовтня • оновлено в 22:04
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США і Туреччина домовилися про припинення війни в Сирії: всі подробиці

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У четвер, 17 жовтня, США і Туреччина узгодили припинення військових дій у Сирії, обумовивши кілька етапів завершення операції "Джерело миру".

Про це за підсумками переговорів із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом заявив віцепрезидент США Майк Пенс, передає Reuters.

Про що домовилися країни:

  • Туреччина припинить військову операцію, щоб дозволити курдським силам YPG вихід у безпечну зону протягом 120 годин.

  • Туреччина остаточно завершить військову операцію після відводу курдських формувань, якому США будуть сприяти.

  • США і Туреччина домовилися координувати роботу центрів, де перебувають затримані бойовики ІГ.

  • Трамп готовий відкликати економічні санкції, введені проти Анкари, після припинення вогню.

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США і Туреччина домовилися про припинення війни в Сирії

ВВС

Відзначається, що демаркаційна лінія, за яку виведуть курдські формування, буде проходити приблизно за 30 кілометрів на південь від кордону Сирії з Туреччиною.

США і Туреччина домовилися про припинення війни в Сирії: всі подробиці

Міноборони Росії

Також віцепрезидент заявив, що США не мають наміру вести військових дій на північному сході Сирії і обмежаться дипломатією.

Пенс також пообіцяв, що США не планують вводити додаткових санкцій проти Туреччини через Сирію. Він додав, що Дональд Трамп готовий відкликати економічні санкції, введені проти Анкари, в міру припинення Туреччиною вогню в Сирії.

Домовленості про припинення військових дій підтвердили і в МЗС Туреччини. Анкара має намір відновити свою військову операцію, щоб фіолетова зона безпеки простягнулася уздовж всього кордону. Однак за Аданською угодою турецькі військові можуть увійти всередину Сирії лише на 5 км. І на північ країни вже підуть сирійські урядові війська.

Відзначимо, зустріч Пенса з Ердоганом тривала вдвічі довше запланованого – майже 4 години.

Президент США Дональд Трамп уже подякував Ердогану і заявив, що "Мільйони життів буде врятовано!"

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Особи
Дональд Трамп Майк Пенс Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
США
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васильевич василий
васильевич василий
Путин разрешил
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Семен Дмитрий
Семен Дмитрий
Кто еще не вытирал ноги об СШП? )))
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
США и Турция договорились ? - теперь отвезите на подпись Великому Пу...
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Bладимир Ильич, он занят - дворец саудитов от дер*ма кречетов отмывает.
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Bладимир Ильич, ему некогда, он дворец короля саудитов, от дерьма кречетов выскабливает.
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