США і Туреччина домовилися про припинення війни в Сирії: всі подробиці

У четвер, 17 жовтня, США і Туреччина узгодили припинення військових дій у Сирії, обумовивши кілька етапів завершення операції "Джерело миру".

Про це за підсумками переговорів із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом заявив віцепрезидент США Майк Пенс, передає Reuters.

Про що домовилися країни:

Відзначається, що демаркаційна лінія, за яку виведуть курдські формування, буде проходити приблизно за 30 кілометрів на південь від кордону Сирії з Туреччиною.

Також віцепрезидент заявив, що США не мають наміру вести військових дій на північному сході Сирії і обмежаться дипломатією.

Пенс також пообіцяв, що США не планують вводити додаткових санкцій проти Туреччини через Сирію. Він додав, що Дональд Трамп готовий відкликати економічні санкції, введені проти Анкари, в міру припинення Туреччиною вогню в Сирії.

Домовленості про припинення військових дій підтвердили і в МЗС Туреччини. Анкара має намір відновити свою військову операцію, щоб фіолетова зона безпеки простягнулася уздовж всього кордону. Однак за Аданською угодою турецькі військові можуть увійти всередину Сирії лише на 5 км. І на північ країни вже підуть сирійські урядові війська.

Відзначимо, зустріч Пенса з Ердоганом тривала вдвічі довше запланованого – майже 4 години.

Президент США Дональд Трамп уже подякував Ердогану і заявив, що "Мільйони життів буде врятовано!"

This is a great day for civilization. I am proud of the United States for sticking by me in following a necessary, but somewhat unconventional, path. People have been trying to make this “Deal” for many years. Millions of lives will be saved. Congratulations to ALL!