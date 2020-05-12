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12 травня • оновлено в 11:04
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США хочуть ввести нові санкції проти Росії: з'явився документ

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Комітет щодо закордонних справ Конгресу США закликав владу ввести додаткові санкції проти Російської Федерації через порушення прав людини.

Відповідний проєкт резолюції підготували голова комітету конгресмен-демократ Еліот Енгел і його заступник республіканець Майкл Мак-Кол. Документ опубліковано на офіційному сайті дипвідомства.

Зазначається, що серед іншого в ньому акцентується увага на випадках, коли в Росії за ґрати потрапляють опозиціонери, журналісти, активісти громадянського суспільства та віросповідання.

США підготували новий удар по Росії: з'явився документ про санкції

"У проєкті резолюції є заклик до РФ негайно звільнити політв'язнів. Ми закликаємо адміністрацію Трампа вводити санкції проти російських чиновників, які несуть відповідальність за подібні порушення прав людини", – наголосили у Конгресі.

Крім цього, конгресмени виступили з пропозицією використовувати для введення санкцій закон Магнітського, який дозволяє застосовувати персональні санкції проти осіб, котрі порушили права людини в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Держдепартаменті США запевнили, що Штати продовжать політику санкцій щодо Росії, яка розв'язала війну на Донбасі.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Санкції проти Росії
Місце
США
Теги
порушують права конгрес США Росія - країна-агресор
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
больше санкций, полезных и нужных! поддержим импортозамещение на рассиси!
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Тьфу на них
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Громов Александр
Громов Александр
Pavlov Pavel, мечтатель, эти персональные санкции заставляют украденные из РФ деньги не возвращаться назад, а перемещаться на другие счета.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Яковлев Валерий, Да эти персональные санкции только заставляют украденные в РФ деньги возвращаться в Россию или во всяком случае из нее не уходить. Так что в данном случае санкции на пользу, тем более персональные.
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