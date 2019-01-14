США готували удар по Ірану: з'ясувалися скандальні дані

У вересні 2018 року Рада нацбезпеки США на чолі з радником президента Джоном Болтоном доручила Пентагону розробити список можливих варіантів удару по Ірану.

Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. Приводом нібито став обстріл кварталу в Багдаді, у якому, розташоване посольство США в Іраку.

У США впевнені, що за цією атакою стоять бойовики, пов'язані з Іраном.

Дональд Трамп "Радіо Свобода"

"Після обстрілу кварталу в Багдаді Джон Болтон провів низку зустрічей, на яких обговорював "рішучу відповідь" на нього. Тоді ж Пентагон отримав запит про можливість нанесення ударів по Ірану", – йдеться у публікації.

Водночас автор матеріалу зазначає, що Трамп міг бути не в курсі цих подій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп розсекретив американський спецназ, що перебував в Іраку, опублікувавши спільне відео з бійцями на своїй сторінці в Twitter.

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