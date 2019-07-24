"Спусти мене в каналізацію": сім'я Доренка виконала його останню волю

Прах російського журналіста Сергія Доренка розвіяли на горі Мітрідат у Керчі (Крим).
Це зробила дружина росіянина Юлія Доренко і його двоє дітей. При цьому відео прощання з чоловіком жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
"Було дуже тихо та спокійно. Він сказав мені якось у своєму дусі: "Якщо тобі лінь буде їхати до Керчі, спусти мене в каналізацію, я сам як-небудь туди допливу", – написала вона.
Сергій Доренко
МК
Доренко додала, що була рада побувати в Криму. "Шкода, що ми у всій метушні та нескінченних справах так і не дісталися сюди разом. Але навіть зараз я не можу написати – "ось і все". Сергій був занадто живим, щоб просто піти і стати частиною минулого. Ти з нами. Тут і зараз", – підкреслила росіянка.
Юлія Доренко і її діти
instagram.com/i.dorenko
Сергій і Юлія Доренко
instagram.com/i.dorenko
Нагадаємо, Сергій Доренко народився 18 жовтня 1959 року в Керчі, але потім його сім'я переїхала в Росію.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Російський журналіст Сергій Доренко помер у віці 59 років. Йому раптово стало погано, коли він керував мотоциклом.
Церемонія його похорону була зірвана в останній момент – вдові відмовилися видавати тіло через заяви дочок від першого шлюбу: вони припустили, що батька отруїли.
Частину праху російського журналіста поховали 18 травня на Троєкуровському кладовищі в Москві.
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