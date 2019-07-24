"Спусти мене в каналізацію": сім'я Доренка виконала його останню волю

Прах російського журналіста Сергія Доренка розвіяли на горі Мітрідат у Керчі (Крим).

Це зробила дружина росіянина Юлія Доренко і його двоє дітей. При цьому відео прощання з чоловіком жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Було дуже тихо та спокійно. Він сказав мені якось у своєму дусі: "Якщо тобі лінь буде їхати до Керчі, спусти мене в каналізацію, я сам як-небудь туди допливу", – написала вона.

Сергій Доренко МК

Доренко додала, що була рада побувати в Криму. "Шкода, що ми у всій метушні та нескінченних справах так і не дісталися сюди разом. Але навіть зараз я не можу написати – "ось і все". Сергій був занадто живим, щоб просто піти і стати частиною минулого. Ти з нами. Тут і зараз", – підкреслила росіянка.

Юлія Доренко і її діти instagram.com/i.dorenko

Сергій і Юлія Доренко instagram.com/i.dorenko

Нагадаємо, Сергій Доренко народився 18 жовтня 1959 року в Керчі, але потім його сім'я переїхала в Росію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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