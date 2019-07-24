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"Спусти мене в каналізацію": сім'я Доренка виконала його останню волю

5.9т Читати матеріал російською

Прах російського журналіста Сергія Доренка розвіяли на горі Мітрідат у Керчі (Крим).

Це зробила дружина росіянина Юлія Доренко і його двоє дітей. При цьому відео прощання з чоловіком жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Було дуже тихо та спокійно. Він сказав мені якось у своєму дусі: "Якщо тобі лінь буде їхати до Керчі, спусти мене в каналізацію, я сам як-небудь туди допливу", – написала вона.

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Сергій Доренко

Сергій Доренко

МК

Доренко додала, що була рада побувати в Криму. "Шкода, що ми у всій метушні та нескінченних справах так і не дісталися сюди разом. Але навіть зараз я не можу написати "ось і все". Сергій був занадто живим, щоб просто піти і стати частиною минулого. Ти з нами. Тут і зараз", – підкреслила росіянка.

Юлія Доренко і її діти

Юлія Доренко і її діти

instagram.com/i.dorenko

Сергій і Юлія Доренко

Сергій і Юлія Доренко

instagram.com/i.dorenko

Нагадаємо, Сергій Доренко народився 18 жовтня 1959 року в Керчі, але потім його сім'я переїхала в Росію.

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Особа
Сергій Доренко
Місце
Україна
Теги
Росія смерть видео Новини Криму Новини Росії
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
да...судя по нижнему фото-сезон в Керчи-"в разгаре"...))) при Украине было-не протолкнуться...праху Доренко теперь будет спокойно...
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
"Он родился в Керчи, потом его семья переехала в Россию." Правильнее было написать, что он родился и до 1991 года жил в СССР.
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Сало Уронили
Сало Уронили
а шо там голову Гонгадзе уже нашли?а ,есть Шеремет подорванный сбу.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Сало Уронили, -сваю голову найди...в сале...)
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