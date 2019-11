У п'ятницю, 29 листопада, у Лондоні (Великобританія) поліцейські застрелили озброєного чоловіка, який влаштував бійку з перехожими і на тілі якого був закріплений муляж вибухового пристрою.

Нападником були поранені 5 осіб. За попередніми даними, двоє з постраждалих загинули. Про це повідомляє The Sun (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

У Twitter Скотланд-Ярду написали, що інцидент трапився на мосту. Очевидці повідомили, що бійка між двома чоловіками викликала справжню паніку. В одного в руках був ніж. За офіційними повідомленнями правоохоронців, інцидент був терактом.

У Лондоні трапилася кривава стрілянина Telegram-канал Подъем

Поліція повідомила ім'я підозрюваного. Ним виявився 28-річний Усман Хан, який раніше вже був судимий за тероризм.

Теракт у Лондоні влаштував Усман Хан

У Лондоні трапилася кривава стрілянина Скріншот із відео

У Лондоні трапилася кривава стрілянина Telegram-канал Подъем

Правоохоронці з метою нейтралізації нападника відкрили по ньому вогонь. Житель Лондона помер від вогнепального поранення. Для з'ясування всіх обставин міст довелося перекрити.

Глава британської контртерористичної поліції Ніл Басу уточнив, що копи отримали повідомлення про інцидент близько 14:00. "Я можу підтвердити, що підозрюваний помер на місці події", – цитує його Daily Mail.

У Лондоні трапилася кривава стрілянина Telegram-канал Подъем

Відомо, що щонайменше шість випадкових очевидців НП намагалися перешкодити злочинцеві та зупинити його. Один із перехожих вирвав у нападника ніж.

Один зі свідків інциденту на Лондонському мосту з ножем, який, імовірно, взяв у підозрюваного Daily Mail

У Лондоні трапилася кривава стрілянина The Sun​​​​​​

Після нападу весь Лондон патрулюватимуть додаткові поліцейські. Британська транспортна поліція також заявила, що на дорогах буде більше офіцерів, включно з озброєними представниками спецгруп.

У Лондоні трапилася кривава стрілянина The Sun​​​​​​

Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон сказав, що його "тримають у курсі" з приводу того, що відбувається. Він відмовився від поїздки в рамках передвиборчої кампанії і повернувся до Вестмінстера.

"Це жахливий інцидент, і мої думки – разом із постраждалими та їхніми сім'ями", – написав прем'єр у Twitter.

Журналісти наголосили, що напад стався незабаром після того, як рівень терористичної загрози у Великобританії був знижений.

У Лондоні трапилася кривава стрілянина The Sun​​​​​​

Інцидент стався через два з половиною роки після моторошного терористичного акту на Лондонському мосту в червні 2017 року, під час якого група з трьох чоловіків убила вісім осіб та поранила 48 інших.

Обережно, кадри 18+

Фото з місця інциденту Daily Mail

Фото з місця інциденту Daily Mail

Фото з місця інциденту Daily Mail

У Лондоні трапилася кривава стрілянина The Sun​​​​​​

У Лондоні трапилася кривава стрілянина The Sun​​​​​​

У Лондоні трапилася кривава стрілянина Скріншот із відео

У Лондоні трапилася кривава стрілянина Telegram-канал Подъем

У Лондоні трапилася кривава стрілянина Telegram-канал Подъем

У Лондоні відбулася кривава стрілянина РИА Новости

У Лондоні відбулася кривава стрілянина РИА Новости

Незабаром у мережі з'явилося відео ліквідації нападника.

VIDEO: Footage claims to show the moment police shot a man with a knife on London Bridge. - @CrimeLdn pic.twitter.com/7e0F2W25pU – Conflict News (@Conflicts) November 29, 2019

London Ambulance service declare a “major incident” at London Bridge, after “a number of people have been injured” following a stabbinghttps://t.co/ZKuTDCRftk pic.twitter.com/Tw4eaGA0Gv – BBC News (UK) (@BBCNews) November 29, 2019

Police dogs at work on London Bridge. We are currently in lockdown in the News building after advice for police. pic.twitter.com/1Xlf5xcaHB – Dan Wootton (@danwootton) November 29, 2019

BBC correspondent Andy Moore says there are reports "somebody has been stabbed in the London Bridge area and police have shot the suspect"



Latest: https://t.co/ZKuTDCRftk pic.twitter.com/N91H3zNu2y – BBC News (UK) (@BBCNews) November 29, 2019

Увечері 29 листопада поліція Гааги повідомила про аналогічну різанину на торговій вулиці міста. Чоловік 40-50 років напав на перехожих із ножем. Три особи були поранені. Зловмисника оголосили в розшук.

Незабаром з'ясувалося, що постраждали неповнолітні.

У Гаазі влаштували різанину District 8

У Гаазі влаштували різанину District 8

У Гаазі влаштували різанину District 8

У Гаазі влаштували різанину District 8

У Гаазі влаштували різанину District 8

У Гаазі влаштували різанину District 8

WATCH: Footage coming out of the #Hague in the #Netherlands following A stabbing attack.pic.twitter.com/lSXvUrU8v3 — FNR- FRUM NEWS REPORT (@FrumNewsReport) November 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США у результаті стрілянини в західному Техасі 31 серпня були вбиті п'ятеро осіб і не менше 21 поранені.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!