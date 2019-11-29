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30 листопада • оновлено в 10:38
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Нападали з ножами: в Лондоні і Гаазі відбулися криваві теракти. Всі подробиці

24.7т
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У п'ятницю, 29 листопада, у Лондоні (Великобританія) поліцейські застрелили озброєного чоловіка, який влаштував бійку з перехожими і на тілі якого був закріплений муляж вибухового пристрою.

Нападником були поранені 5 осіб. За попередніми даними, двоє з постраждалих загинули. Про це повідомляє The Sun (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

У Twitter Скотланд-Ярду написали, що інцидент трапився на мосту. Очевидці повідомили, що бійка між двома чоловіками викликала справжню паніку. В одного в руках був ніж. За офіційними повідомленнями правоохоронців, інцидент був терактом.

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У Лондоні трапилася кривава стрілянина

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

Telegram-канал Подъем

Поліція повідомила ім'я підозрюваного. Ним виявився 28-річний Усман Хан, який раніше вже був судимий за тероризм.

Теракт у Лондоні влаштував Усман Хан

Теракт у Лондоні влаштував Усман Хан

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

Скріншот із відео

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

Telegram-канал Подъем

Правоохоронці з метою нейтралізації нападника відкрили по ньому вогонь. Житель Лондона помер від вогнепального поранення. Для з'ясування всіх обставин міст довелося перекрити.

Глава британської контртерористичної поліції Ніл Басу уточнив, що копи отримали повідомлення про інцидент близько 14:00. "Я можу підтвердити, що підозрюваний помер на місці події", – цитує його Daily Mail.

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

Telegram-канал Подъем

Відомо, що щонайменше шість випадкових очевидців НП намагалися перешкодити злочинцеві та зупинити його. Один із перехожих вирвав у нападника ніж.

Один зі свідків інциденту на Лондонському мосту з ножем, який, імовірно, взяв у підозрюваного

Один зі свідків інциденту на Лондонському мосту з ножем, який, імовірно, взяв у підозрюваного

Daily Mail

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

The Sun​​​​​​

Після нападу весь Лондон патрулюватимуть додаткові поліцейські. Британська транспортна поліція також заявила, що на дорогах буде більше офіцерів, включно з озброєними представниками спецгруп.

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

The Sun​​​​​​

Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон сказав, що його "тримають у курсі" з приводу того, що відбувається. Він відмовився від поїздки в рамках передвиборчої кампанії і повернувся до Вестмінстера.

"Це жахливий інцидент, і мої думки – разом із постраждалими та їхніми сім'ями", – написав прем'єр у Twitter.

Журналісти наголосили, що напад стався незабаром після того, як рівень терористичної загрози у Великобританії був знижений.

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

The Sun​​​​​​

Інцидент стався через два з половиною роки після моторошного терористичного акту на Лондонському мосту в червні 2017 року, під час якого група з трьох чоловіків убила вісім осіб та поранила 48 інших.

Обережно, кадри 18+

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Daily Mail

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Daily Mail

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Daily Mail

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

The Sun​​​​​​

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

The Sun​​​​​​

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

Скріншот із відео

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

Telegram-канал Подъем

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

У Лондоні трапилася кривава стрілянина

Telegram-канал Подъем

У Лондоні відбулася кривава стрілянина

У Лондоні відбулася кривава стрілянина

РИА Новости

У Лондоні відбулася кривава стрілянина

У Лондоні відбулася кривава стрілянина

РИА Новости

Незабаром у мережі з'явилося відео ліквідації нападника.

Увечері 29 листопада поліція Гааги повідомила про аналогічну різанину на торговій вулиці міста. Чоловік 40-50 років напав на перехожих із ножем. Три особи були поранені. Зловмисника оголосили в розшук.

Незабаром з'ясувалося, що постраждали неповнолітні.

У Гаазі влаштували різанину

У Гаазі влаштували різанину

District 8

У Гаазі влаштували різанину

У Гаазі влаштували різанину

District 8

У Гаазі влаштували різанину

У Гаазі влаштували різанину

District 8

У Гаазі влаштували різанину

У Гаазі влаштували різанину

District 8

У Гаазі влаштували різанину

У Гаазі влаштували різанину

District 8

У Гаазі влаштували різанину

У Гаазі влаштували різанину

District 8

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США у результаті стрілянини в західному Техасі 31 серпня були вбиті п'ятеро осіб і не менше 21 поранені.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Великобританія
Тег
стрілянина
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linn igor
linn igor
ФСБ проводит подготовку к суду в Гааге и новым британским санкциям
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2
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да повысылайте всех этих нигеров и мусульман обратно да и все
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Артеллерист Моня, ваша бабушка Меркель думает иначе, а значит Европа будет молчать и терпеть.
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1
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
путин начал терракты в лондоне и Гааге
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2
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