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"Справжній герой!" Стало відомо ім'я рятівника безцінних святинь із палаючого Нотр-Даму

1.3тЧитати матеріал російською

Святі Дари і Терновий вінок Спасителя з охопленого вогнем собору Паризької Богоматері врятував капелан пожежних, католицький священик отець Жан Марк Фурньє.

Він не побоявся полум'я і самостійно виніс святині з Нотр-Даму, пише видання Alateia. Вперше про героїчний вчинок священика повідомив редактор французької католицької телекомпанії KTO Етьєн Лорайер, а пізніше це підтвердили паризькі екстрені служби.

"Отець Фурньє – справжній герой. Він не виявив страху, переніс реліквії і переконався, що вони в безпеці", – повідомив один із рятувальників.

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Отець Жан Марк Фурньє

Отець Жан Марк Фурньє

Telegraph

Зазначається також, що Жан Марк Фурньє і раніше був відомий своєю відданістю справі. У 2015 році він увійшов у захоплений терористами концертний зал "Батаклан", де до 100 осіб перебували в заручниках.

Терновий вінок Спасителя

Терновий вінок Спасителя

Отець Фурньє дбав про поранених і молився за всіх померлих. Того ж дня члени ІДІЛ вбили в "Батаклан" 89 осіб. Також священнослужитель перебував в Афганістані в розпал військових дій.

Як писав OBOZREVATEL, 15 квітня в знаменитому соборі Паризької Богоматері у Франції розгорілася пожежа, яку повністю змогли згасити лише через 12 годин. Причину загоряння пов'язують із ремонтними роботами.

Пожежа обвалила шпиль, годинник і дах споруди, проте основні конструкції собору вдалося врятувати, як і безцінні святині, збережені в соборі.

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Місце
ФранціяПариж
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