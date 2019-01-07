Справа Скрипаля: спливли нові дані про долю отруєних росіян

Колишній полковник російської військової розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, які були отруєні в британському Солсбері, найімовірніше, залишаються в Великобританії.
Росіяни не живуть в ізоляції, повідомила The Daily Telegraph з посиланням на джерела в службах безпеки.
Громадяни Росії після НП проживають на півдні Англії і перебувають під наглядом вузького кола медичних експертів.
Також один з інсайдерів зазначив, що британські служби безпеки могли забезпечити дочку Скрипаля оплачуваною роботою. За його словами, Юлія Скрипаль є носієм російської мови, що є важливим фактором при такому працевлаштуванні.
Видання також відзначило, що Скрипалі зникли з поля зору своїх родичів відразу після виписки – вони перебували під програмою захисту свідків.
Історія скандалу:
Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.
Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленим в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена і показав фотографії обвинувачених – Олександра Петрова і Руслана Боширова, які, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.
Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їхні справжні імена – Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга відповідно. Боширов-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.
Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.
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