Справа Скрипаля: спливли нові дані про долю отруєних росіян

Колишній полковник російської військової розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, які були отруєні в британському Солсбері, найімовірніше, залишаються в Великобританії.

Росіяни не живуть в ізоляції, повідомила The Daily Telegraph з посиланням на джерела в службах безпеки.

Громадяни Росії після НП проживають на півдні Англії і перебувають під наглядом вузького кола медичних експертів.

Також один з інсайдерів зазначив, що британські служби безпеки могли забезпечити дочку Скрипаля оплачуваною роботою. За його словами, Юлія Скрипаль є носієм російської мови, що є важливим фактором при такому працевлаштуванні.

Видання також відзначило, що Скрипалі зникли з поля зору своїх родичів відразу після виписки – вони перебували під програмою захисту свідків.

Історія скандалу: