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Справа Скрипаля: спливли нові дані про долю отруєних росіян

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Колишній полковник російської військової розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, які були отруєні в британському Солсбері, найімовірніше, залишаються в Великобританії.

Росіяни не живуть в ізоляції, повідомила The Daily Telegraph з посиланням на джерела в службах безпеки.

Громадяни Росії після НП проживають на півдні Англії і перебувають під наглядом вузького кола медичних експертів.

Також один з інсайдерів зазначив, що британські служби безпеки могли забезпечити дочку Скрипаля оплачуваною роботою. За його словами, Юлія Скрипаль є носієм російської мови, що є важливим фактором при такому працевлаштуванні.

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Видання також відзначило, що Скрипалі зникли з поля зору своїх родичів відразу після виписки – вони перебували під програмою захисту свідків.

Історія скандалу:

  • Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

  • Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленим в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена і показав фотографії обвинувачених – Олександра Петрова і Руслана Боширова, які, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.

  • Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їхні справжні імена – Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга відповідно. Боширов-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.

  • Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.

Читайте всі новини по темі "Отруєння Скрипаля" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Отруєння Скрипаля
Місце
Великобританія
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Питон Каа
Питон Каа
Ухайдакали их уже великобреханцы. Слишком уж они опасные свидетели. Попали, бедолаги, под политические игры, лишились жизни за интересы Запада против России.
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