Справа Скрипаля: Росія вишле британських дипломатів

Москва вишле з Російської Федерації британських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Лондона у зв'язку з отруєнням шпигуна-перебіжчика з РФ Сергія Скрипаля.

Відповідаючи на питання про терміни, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив РІА Новини, що це трапиться скоро.

У свою чергу, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що відповідь Москви на висилку з Великобританії 23 російських дипломатів не змусить себе чекати.

"Я почну (відповідати на питання. - Ред.) з кроків у відповідь. Природно, скажімо так, вони не змусять себе чекати", - цитує спікера Кремля Russia Today.

"Пропозиції будуть формулюватися в Міністерстві закордонних справ, інших відомствах, але остаточне рішення, звичайно, за президентом Російської Федерації", - сказав Пєсков.

За його словами, Путін вибере варіант, найбільш відповідний інтересам РФ.

Подробиці дипломатичного скандалу також дізнався пов'язаний з порталом Lifenews Telegram-канал Mash.

"Британський посол привіз в МЗС Росії список російських дипломатів, яких вони висилають з країни. Попрощатися з туманами і повернутися до снігsd доведеться 23 дипам, яких англійці підозрюють в зв'язках з розвідкою. За підсумками це складе 40 відсотків від всього нашого корпусу", - сказано в повідомленні.

"Ми робимо хід турою. Прямо зараз в Міноборони, СВР і ФСБ складається список англійців-розвідників, які працюють в Росії під легендою звичайних дипломатів. Це також буде не менше 40 відсотків від загальної кількості британських посольських в Москві", - додали в Mash.

Пізніше оцінюючи перспективи відновлення відносин Росії і ЄС, глава МЗС Сергій Лавров сказав, що Москва буде готова повернутися до партнерства з Брюсселем, "коли у наших європейських сусідів зникне інтерес слідувати в руслі американських "русофобських тенденцій", включаючи санкції та провокації".

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь в хамській формі заявила про провокації.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася з Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломата, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи про отруєння Скрипаля.