Справа Байдена в Україні: адвокат Трампа обмовився про втручання

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані, випадково зізнався, що висував офіційному Києву вимогу про розслідування проти сім'ї ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

Обмовку він допустив під час інтерв'ю ведучому CNN Крісу Куомо, заплутавшись у власних словах, передає Укрінформ.

"З самого початку своєї появи Джуліані пішов в наступ, вдавшись до риторичної полеміки, щоб перевести розмову з сенсаційної скарги службовця (розвідки. – Ред.) проти президента Дональда Трампа", – коментує резонансне інтерв'ю американський портал Media ITE.

Джуліані швидко почав згадувати події 2016 року, а потім однозначно заявив, що Джо Байден нібито "підкупив президента України, щоб звільнити прокурора (генпрокурора Віктора Шокіна. – Ред.), який розслідував справу його сина".

Після декількох хвилин суперечки і гучних претензій з боку Джуліані, Куомо нарешті натиснув на адвоката Трампа і поставив просте запитання: "Ви попросили Україну розслідувати справу Джо Байдена?".

На це Джуліані чітко відповів: "Ні, насправді я цього не зробив. Я попросив Україну розслідувати звинувачення про втручання українців у вибори (в США. – Ред.) 2016 року на користь Гілларі Клінтон".

Однак ведучий не став зупинятися на цьому і поставив нове питання: "Ви ніколи не висловлювали прохання про Хантера Байдена? Ви ніколи нічого не просили про Джо Байдена у прокурора?".

На що Джуліані відповів, що єдине прохання з його боку стосувалося того, щоб "зрозуміти, як Луценко, який був призначений (генпрокурором. – Ред.), припинив справу AntAC".

"Отже, ви попросили Україну розглянути справу Джо Байдена", – продовжив ведучий. "Звичайно, так", – визнав Джуліані.

Такі суперечливі заяви адвоката Трампа стали новою сенсацією, оскільки до цього в оточенні президента США намагалися оскаржити будь-який вплив на український уряд у скандальній справі.

"Адвокат президента Трампа каже, що він спілкувався з українською офіційною посадовою особою про можливу роль Джо Байдена в звільненні урядом прокурора, який розслідував справу сина Байдена", – резюмував у Twitter Куомо.

. @ChrisCuomo : "So you did ask Ukraine to look into Joe Biden ?" @RudyGiuliani : "Of course I did" President Trump's attorney says he had spoken with a Ukrainian official about Joe Biden's possible role in that government's dismissal of a prosecutor who investigated Biden's son. pic.twitter.com/FTaLGBV1zO

Джуліані, зі свого боку, згодом спробував знову перевести тему і прокоментував скандал довкола розмови президентів Трампа і Зеленського.

"Президент (Трамп. – Ред.) говорив обраному президенту (Зеленському. – Ред.) добре відомої корумпованої країни, щоб він краще розслідував корупцію, яка зачіпає і США, виконував свою роботу. Можливо, якби Обама вчинив би так само, то сім'я Байдена не займалася б шахрайством на мільйони з України і мільярди з Китаю, прикриваючись корупційними ЗМІ", – обурився Джуліані.

A President telling a Pres-elect of a well known corrupt country he better investigate corruption that affects US is doing his job. Maybe if Obama did that the Biden Family would not have bilked millions from Ukraine and billions from China; being covered up by a Corrupt Media.