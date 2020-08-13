Співробітник адміністрації Лукашенка звільнився в знак протесту

У Білорусі на тлі протестів звільнився співробітник адміністрації Лукашенка.

Співробітник адміністрації президента Білорусі Артем Проскаловіч звільнився зі своєї посади в знак протесту.

Про це колишній держслужбовець написав у своєму профілі в Instagram. Він обіймав посаду заступника начальника управління законодавства в правоохоронних і військовій сферах головного державно-правового управління.

"Більш не вважаю за можливе бути юристом на державній службі", – написав Проскаловіч.

У коментарях багато користувачів дякують чиновнику за сміливість і громадянську позицію та висловлюють йому свою підтримку.

Протягом останньої доби в Білорусі про звільнення заявило багато співробітників державних ЗМІ та чиновників.

Співробітник адміністрації президента РБ написав заяву про звільнення (Instagram Артема Проскаловіча)

Проскаловіч відмовився бути юристом на держслужбі (Instagram Артема Проскаловіча)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі двоє телеведучих заявили про звільнення на тлі масштабних протестів проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня.

У Білорусі ще один телеведучий на тлі масових протестів і затримань активістів, написав заяву про звільнення.

У мережі поширили відеозвернення колишніх співробітників силових структур Білорусі, які викидають свою форму на знак протесту проти жорсткого розгону активістів.