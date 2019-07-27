"Співають поліцаям путінський гімн!" Муждабаєв їдко висміяв протести в Москві

Заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв розкритикував масові протести в Москві, що почалися 27 липня.

На своїй сторінці у Facebook він заявив, що росіяни "отримують кийком по голові, домагаючись допуску на вибори фейкових опозиціонерів, мрія яких – стати частиною системи рейху".

Крім того, як зазначив він, глобальних політичних питань Московська міська дума не вирішує. Акцію протесту журналіст назвав "двозначною і безпросвітною".

Протест у Москві 27 липня Deutsche Welle

"Скандувати "Ми не підемо!" – і розходитися. Скандувати "Один за всіх, і всі за одного" – і бігти від поліції врозтіч, проводжати поглядом тих, кого вони гвинтять. Розмахувати прапорами рейху і хором співати поліцаям путінський гімн, написаний Михалковим", – написав Муждабаєв.

Айдер Муждабаев facebook.com/ayder.muzhdabaev

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 липня в Москві почався мітинг із вимогою реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

Під час акції росіяни викрикували "Путін – ху*ло".

За даними журналістів, загальна кількість затриманих перевищила 1000 осіб.

Силовики дуже жорстко відтісняли учасників протесту. Людей штовхали і били кийками, заламували руки, совали обличчям по асфальту.

Президент РФ Володимир Путін поки ніяк не відреагував на те, що відбувалося.

Протест у Москві 27 липня Telegram-канал "Протесты в мире"

Протест у Москві 27 липня Telegram-канал "Протесты в мире"

Протест у Москві 27 липня Telegram-канал "Протесты в мире"

Протест у Москві 27 липня Telegram-канал "Протесты в мире"

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