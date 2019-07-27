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"Співають поліцаям путінський гімн!" Муждабаєв їдко висміяв протести в Москві

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Заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв розкритикував масові протести в Москві, що почалися 27 липня.

На своїй сторінці у Facebook він заявив, що росіяни "отримують кийком по голові, домагаючись допуску на вибори фейкових опозиціонерів, мрія яких – стати частиною системи рейху".

Крім того, як зазначив він, глобальних політичних питань Московська міська дума не вирішує. Акцію протесту журналіст назвав "двозначною і безпросвітною".

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Протест у Москві 27 липня

Протест у Москві 27 липня

Deutsche Welle

"Скандувати "Ми не підемо!" – і розходитися. Скандувати "Один за всіх, і всі за одного" – і бігти від поліції врозтіч, проводжати поглядом тих, кого вони гвинтять. Розмахувати прапорами рейху і хором співати поліцаям путінський гімн, написаний Михалковим", – написав Муждабаєв.

Айдер Муждабаев

Айдер Муждабаев

facebook.com/ayder.muzhdabaev

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Протест у Москві 27 липня

Протест у Москві 27 липня

Telegram-канал "Протесты в мире"

Протест у Москві 27 липня

Протест у Москві 27 липня

Telegram-канал "Протесты в мире"

Протест у Москві 27 липня

Протест у Москві 27 липня

Telegram-канал "Протесты в мире"

Протест у Москві 27 липня

Протест у Москві 27 липня

Telegram-канал "Протесты в мире"

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Особа
Айдер Муждабаев
Місце
Росія Москва
Теги
протест фотографии Новини Росії
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Это тот Муждобаев который призывал убивать украинцев кто не согласен с генеральной линией Порошенко,ну ну))))
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Сейчас я едко высмею Myдозвонова. Чувак родился в Тамбове, учился на прграммиста, но бросил, подался в журналистику пи3дoй торговать. Заодно торганул и Родиной, переехав на Украину, ибо в незалэжной было майданнее, нежели в Тамбове. А мaйдaн головного мозга у товарища врожденный. Впрочем, в этом он не оригинален, Украина просто магнит для дерьмища рода человеческого вроде мудозвонова с ебабченко. Бывает же Родина по рождению,а бывает по душе гнилой.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Dell Alex, какой умный и оригинальный комментарий, господин paгyль ☺
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Dell Alex
Dell Alex
Mihailova Kristina, Кристина, просто иди домой, тут водки нет )))))))))))
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Dell Alex
Dell Alex
Да они тупые )) И трусы )))))))))) Что на них обращать внимание?
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