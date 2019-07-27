"Співають поліцаям путінський гімн!" Муждабаєв їдко висміяв протести в Москві

Заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв розкритикував масові протести в Москві, що почалися 27 липня.
На своїй сторінці у Facebook він заявив, що росіяни "отримують кийком по голові, домагаючись допуску на вибори фейкових опозиціонерів, мрія яких – стати частиною системи рейху".
Крім того, як зазначив він, глобальних політичних питань Московська міська дума не вирішує. Акцію протесту журналіст назвав "двозначною і безпросвітною".
Протест у Москві 27 липня
Deutsche Welle
"Скандувати "Ми не підемо!" – і розходитися. Скандувати "Один за всіх, і всі за одного" – і бігти від поліції врозтіч, проводжати поглядом тих, кого вони гвинтять. Розмахувати прапорами рейху і хором співати поліцаям путінський гімн, написаний Михалковим", – написав Муждабаєв.
Айдер Муждабаев
facebook.com/ayder.muzhdabaev
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 липня в Москві почався мітинг із вимогою реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.
Під час акції росіяни викрикували "Путін – ху*ло".
За даними журналістів, загальна кількість затриманих перевищила 1000 осіб.
Силовики дуже жорстко відтісняли учасників протесту. Людей штовхали і били кийками, заламували руки, совали обличчям по асфальту.
Президент РФ Володимир Путін поки ніяк не відреагував на те, що відбувалося.
Протест у Москві 27 липня
Telegram-канал "Протесты в мире"
Протест у Москві 27 липня
Telegram-канал "Протесты в мире"
Протест у Москві 27 липня
Telegram-канал "Протесты в мире"
Протест у Москві 27 липня
Telegram-канал "Протесты в мире"
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