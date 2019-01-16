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''Спільні суд, парламент і Конституція'': Лавров поділився мріями про захоплення Білорусі

3.1тЧитати матеріал російською

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що здивований ажіотажем який виник навколо теми об'єднання його країни з Білоруссю. За його словами, зараз нібито йдеться суто про економічну інтеграцію, хоча інтеграція могла бути більш глибокою.

Свою позицію із цього приводу Лавров озвучив 16 січня під час підсумкової прес-конференції за результатами роботи за рік. Лавров із жалем зазначив, що зараз не уявляється можливим створити для РФ і Білорусі спільні конституцію, парламент і суд.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

Sputnik

"Ви знаєте, я просто дивуюся тому галасу, який навколо цієї теми роздутий у тому числі й у ЗМІ. Договір про створення Союзної держави є у відкритому доступі, з ним можна було ознайомитися, коли він був підписаний, і зараз можна освіжити (в пам'яті. Ред.) Було передбачене й ухвалення конституційного акту, і створення союзного парламенту, і суду Союзної держави. У той час це було добровільно узгоджено між Москвою і Мінськом. З плином часу, звичайно, стало зрозуміло, що ні спільної конституції, ні загального парламенту, ні загального суду поки, напевно, створити неможливо, і ми на цьому зовсім не наполягаємо", підкреслив він.

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Лавров додав, що з огляду на ці обставини Москва вирішила зосередитися на практичних речах, які розширюють співпрацю із Мінськом у сфері економіки й торгівлі. Зокрема, йдеться про створення єдиної грошової одиниці і загальної податкової політики.

"У рамках необхідності подивитися, як ми можемо виконати ці конкретні речі, не було ніяких розбіжностей із білоруськими колегами", запевнив Лавров.

Він зазначив, що такі кроки нібито мали бути зроблені ще 20 років тому в рамках союзного договору, тому Білорусі необхідно подумати над їхнім негайним втіленням.

"Я дуже сподіваюся, що тут запанує прагматизм, а не спроби шукати в цій повністю робочій ситуації якісь геополітичні задуми всередині Союзної держави або поза нею", підсумував глава МЗС РФ.

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Сергій Лавров

Сергій Лавров

АР

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
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Питон Каа
Питон Каа
Батька Лукашенко теряет власть. И он потеряет ее независимо от того, будет он проводить интеграцию или будет активно ей сопротивляться. Надоел.
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