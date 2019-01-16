''Спільні суд, парламент і Конституція'': Лавров поділився мріями про захоплення Білорусі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що здивований ажіотажем який виник навколо теми об'єднання його країни з Білоруссю. За його словами, зараз нібито йдеться суто про економічну інтеграцію, хоча інтеграція могла бути більш глибокою.

Свою позицію із цього приводу Лавров озвучив 16 січня під час підсумкової прес-конференції за результатами роботи за рік. Лавров із жалем зазначив, що зараз не уявляється можливим створити для РФ і Білорусі спільні конституцію, парламент і суд.

Сергій Лавров Sputnik

"Ви знаєте, я просто дивуюся тому галасу, який навколо цієї теми роздутий у тому числі й у ЗМІ. Договір про створення Союзної держави є у відкритому доступі, з ним можна було ознайомитися, коли він був підписаний, і зараз можна освіжити (в пам'яті. — Ред.) Було передбачене й ухвалення конституційного акту, і створення союзного парламенту, і суду Союзної держави. У той час це було добровільно узгоджено між Москвою і Мінськом. З плином часу, звичайно, стало зрозуміло, що ні спільної конституції, ні загального парламенту, ні загального суду поки, напевно, створити неможливо, і ми на цьому зовсім не наполягаємо", — підкреслив він.

Лавров додав, що з огляду на ці обставини Москва вирішила зосередитися на практичних речах, які розширюють співпрацю із Мінськом у сфері економіки й торгівлі. Зокрема, йдеться про створення єдиної грошової одиниці і загальної податкової політики.

"У рамках необхідності подивитися, як ми можемо виконати ці конкретні речі, не було ніяких розбіжностей із білоруськими колегами", — запевнив Лавров.

Він зазначив, що такі кроки нібито мали бути зроблені ще 20 років тому в рамках союзного договору, тому Білорусі необхідно подумати над їхнім негайним втіленням.

"Я дуже сподіваюся, що тут запанує прагматизм, а не спроби шукати в цій повністю робочій ситуації якісь геополітичні задуми всередині Союзної держави або поза нею", — підсумував глава МЗС РФ.

Сергій Лавров АР

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