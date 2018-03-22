Спеціально залишили сліди: російський журналіст розкрив задум Москви в отруєнні Скрипаля

Отруєння російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля в англійському місті Солсбері могло бути інспіроване російськими спецслужбами, щоб мобілізувати електорат перед президентськими виборами.

Таке припущення в ефірі програми "Кворум" на ObozTV зробив російський журналіст Федір Клименко.

"Я більш ніж упевнений, що це отруєння Скрипаля було зроблено спеціально з залишенням слідів, які ведуть до Кремля. Очевидно, що це російська розробка, безпосередньо перед виборами, щоб це вбивство було розкрито, щоб була обурена реакція Британії та світової спільноти, яка показує на Кремль. Кремль відреагував", - зазначив він.

За словами Клименка, цю технологію Володимир Путін і його оточення буде використовувати і протягом наступного президентського терміну.

"Все це веде до того, що в даному випадку відбулася сублімація цього стану і це, я думаю, вплинуло на ту явку, яку вони хотіли зігнати на цих виборах. Така ситуація триватиме весь наступний термін Путіна і небезпека полягає в тому, що вони намагатимуться балансувати", - наголосив він.

При цьому журналіст додав, що така тактика може мати дуже серйозні наслідки для всього світу.

"Тобто вони будуть робити постійно якісь провокації, але щоб вони не переросли у велику війну. В даному випадку вони можуть десь просто помилитися і може трапитися щось більш серйозне", - констатував він.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь у грубій формі заявила про провокації.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася з Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Велика Британія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальну відповідь на рішення Лондона.

16 березня міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що наказ використовувати хімзброю для отруєння Скрипаля, цілком ймовірно, віддав особисто Володимир Путін.