Возможно это покажется странным, но самым крупным прорывом SpaceX стал не запуск пилотируемого Дракона и даже не та "пулеметная" частота запусков, которые компания демонстрирует со второй половины мая (хотя и это — тоже), а совсем другое достижение, которое даже не звучит, как достижение. Похоже на то, что произошло все буквально за те дни, которые прошли с момента последнего запуска ракеты Falcon 9 с миссией Starlink+Smallsat.

Напомним, 13 июня на орбиту шел пакет из 58 спутников связи самой SpaceX, для формирования группировки спутников Starlink, плюс три сторонних малых спутника, принадлежащие клиенту. На самом деле, старт был знаменательным, поскольку впервые была запущена модульная система упаковки спутников, и теперь она стала не узко заточенной, исключительно под собственны спутники, но может подстраиваться под спутники клиентов.

При описании этого старта в SpaceX пояснили, что общая масса 60 своих спутников и трех сторонних, оказалась на грани возможностей ракеты Falcon 9 и потому, для надежности выполнения миссии, компания убрала из пакета два свои спутника.

Откровенно говоря, мы до сих пор сомневаемся, что это было именно техническое, а не маркетинговое решение. Полтонны веса этих двух спутников, не такой уж и существенный выигрыш. Понятно, что ракета получила на это же количество больше топлива, но скорее всего, это был показательный и весьма элегантный ход.

Так SpaceX показала всем потенциальным клиентам свою методику подходов к спутникам клиентов. А именно, им было показано, что компания готова пожертвовать своими спутниками, ради спутников клиентов.

Это важно, поскольку клиентские спутники идут "довеском" к грузу программы Starlink и каждый клиент примерно представляет, сколько каждая ракета может "догрузить" стороннего груза и если его масса превышает остаток после 60 спутников, то можно претендовать на то, чтобы поместить туда свой аппарат, но если масса больше, то даже и говорить не о чем.

Но вот SpaceX продемонстрировала, что таких ограничений нет, а в случае чего, просто будет снято несколько спутников из кассеты и клиентские спутники все равно поместятся. Такие маневры как раз и стали возможными, благодаря модульности кассеты для спутников.

И вот прошла информация о том, что SpaceX уже заключила более 100 договоров на вывод небольших спутников на орбиту Земли. Заказчикам очень удобно, что ракеты уже начинают летать с частотой один раз в неделю и что для сторонних спутников, нет ограничений по массе, поскольку исполнитель без проблем освобождает место, за счет своих спутников.

И вот это — прорыв потому, что пока, большая часть спутников, которые сейчас выводятся на орбиту — небольшой массы, кроме военных спутников или каких-то крупных проектов. Именно это самый высокоемкий рынок для тех, кто выводит полезную нагрузку на орбиту.

До этого, агрегаторы, наподобие Momentus. Обирали контракты до тех пор, Мока масса спутников всех заказчиков, не становилась оправданной для отдельного пуска. Только тогда начинался процесс вывода их на орбиту.

Но со SpaceX это уже не нужно, поскольку ракеты летают регулярно и найти для спутников место — уже нет проблем. А это значит, что теперь нет ограничений по массе или времени вывода, SpaceX гибко подстроится под любой заказ и выполнит его быстро и точно.

А это значит, что реальный и самый большой рынок спутников, начинает переходить в компанию Илона Маска. Контракты на 100 спутников, дают для SpaceX до 100 миллионов долларов прибыли и это ведь только начало. Таким образом, самый емкий и динамично развивающийся рынок небольших спутников, прямо сейчас уходит от других поставщиков транспортных услуг, к SpaceX. А это — настоящий прорыв на рынок, где компания еще крупно не играла.

Из этого следует, что компания вышла на все сегменты рынка вывода любой полезной нагрузки в Космос и стремительно их подгребает под себя, тем самым, создавая дополнительные возможности финансирования других грандиозных программ. Так что конкурентам действительно придется закупать батуты. Уже скоро.

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