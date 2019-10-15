"Російський "Геббельс": в ЄС збунтувалися проти топпропагандиста Путіна

В Італії запустили електронну петицію із закликом не допустити отримання громадянства пропагандистом Росії Володимиром Соловйовим, у якого вже є посвідка на проживання в країні, і заборонити йому в'їзд до Євросоюзу.

Документ з'явився на сайті Change.org і звернений до місцевої влади провінції Комо, де у рупора Кремля є нерухомість.

"Італійці! Не дозволяйте російському "Геббельсу" отримати італійське громадянство", – йдеться у петиції.

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"Ми закликаємо італійський народ відреагувати на той факт, що один із "героїв" режиму Путіна має намір отримати італійське громадянство. Ця людина своєю агресивною риторикою змусила багатьох молодих людей приєднатися до лав приватних військових армій і вести війну в таких країнах, як Україна і Сирія", – написав автор.

У петиції вказано, що на гроші, отримані від пропаганди, Соловйов придбав дві вілли біля озера Комо і хоче там оселитися.

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Станом на 15 жовтня, документ зібрав уже понад 84 тисячі підписів. Для того, щоб петицію розглянула влада, необхідно в цілому 150 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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