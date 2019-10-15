"Російський "Геббельс": в ЄС збунтувалися проти топпропагандиста Путіна

В Італії запустили електронну петицію із закликом не допустити отримання громадянства пропагандистом Росії Володимиром Соловйовим, у якого вже є посвідка на проживання в країні, і заборонити йому в'їзд до Євросоюзу.
Документ з'явився на сайті Change.org і звернений до місцевої влади провінції Комо, де у рупора Кремля є нерухомість.
"Італійці! Не дозволяйте російському "Геббельсу" отримати італійське громадянство", – йдеться у петиції.
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"Ми закликаємо італійський народ відреагувати на той факт, що один із "героїв" режиму Путіна має намір отримати італійське громадянство. Ця людина своєю агресивною риторикою змусила багатьох молодих людей приєднатися до лав приватних військових армій і вести війну в таких країнах, як Україна і Сирія", – написав автор.
У петиції вказано, що на гроші, отримані від пропаганди, Соловйов придбав дві вілли біля озера Комо і хоче там оселитися.
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Станом на 15 жовтня, документ зібрав уже понад 84 тисячі підписів. Для того, щоб петицію розглянула влада, необхідно в цілому 150 тисяч.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Фонд боротьби з корупцією Навального опублікував документи, з яких випливає, що Соловйов володіє віллою на озері Комо в Італії. Апартаменти були куплені в 2013 році за 1,021 млн євро. Навальний також з'ясував, що в лютому 2018 року Соловйов купив собі автомобіль Maybach.
Коментуючи цю новину, Соловйов заявив, що він багато заробляє і має право на розкішне життя в Європі.
Також топпропагандист Кремля висловив невдоволення високими цінами на житло в Росії і додав, що в Італії нерухомість коштує набагато дешевше.
Повідомлялося, що Соловйов може втратити шикарну віллу в Італії на озері Комо в зв'язку з перевірками місцевої фінансової поліції.
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