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15 жовтня • оновлено в 18:43
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"Російський "Геббельс": в ЄС збунтувалися проти топпропагандиста Путіна

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В Італії запустили електронну петицію із закликом не допустити отримання громадянства пропагандистом Росії Володимиром Соловйовим, у якого вже є посвідка на проживання в країні, і заборонити йому в'їзд до Євросоюзу.

Документ з'явився на сайті Change.org і звернений до місцевої влади провінції Комо, де у рупора Кремля є нерухомість.

"Італійці! Не дозволяйте російському "Геббельсу" отримати італійське громадянство", – йдеться у петиції.

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В ЄС збунтувалися проти топпропагандиста Путіна

В ЄС збунтувалися проти топпропагандиста Путіна

"Ми закликаємо італійський народ відреагувати на той факт, що один із "героїв" режиму Путіна має намір отримати італійське громадянство. Ця людина своєю агресивною риторикою змусила багатьох молодих людей приєднатися до лав приватних військових армій і вести війну в таких країнах, як Україна і Сирія", – написав автор.

У петиції вказано, що на гроші, отримані від пропаганди, Соловйов придбав дві вілли біля озера Комо і хоче там оселитися.

"Російський "Геббельс": в ЄС збунтувалися проти топпропагандиста Путіна

Скріншот

Станом на 15 жовтня, документ зібрав уже понад 84 тисячі підписів. Для того, щоб петицію розглянула влада, необхідно в цілому 150 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Італія
Теги
пропаганда Європейський Союз
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Антошин Денис
Антошин Денис
Автор петиции больной х о х о л, и этим все сказано
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Krass Марк
Krass Марк
Итальянский Быдлятник тоже хочет у себя Мордор.Хотят обсираться,сдыхать на Помоях как и на Рассии
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Кузьменко Никифор
Кузьменко Никифор
Самое смешное, что если смотреть список подписавших, то там одни марченКО, ельченКО, петренКО и захаренКО.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кузьменко Никифор, Самое смешное, что эти люди из-за тупости подписались на спам, а не за питицию. Если в некоторых странах и существуют электронные петиции, то только на правительственных сайтах с установленными законом полями для индефикации
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