Сноуден розповів про шалену любов Трампа до Путіна

Колишній співробітник американського Агентства національної безпеки Едвард Сноуден вважає, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп є великим шанувальником глави Російської Федерації Володимира Путіна.

За словами колишнього шпигуна, Трамп навіть хотів співпрацювати з Росією. Про це передає Huffington Post.

Сноуден стверджує, що ніхто не любить президента Росії так, як Трамп. Колишній шпигун також заявив, що американцям не варто сподіватися, що спецпрокурор по "російській справі" Роберт Мюллер зможе довести зв'язок президента США з Кремлем.

Володимир Путін і Дональд Трамп

Сноуден вважає, що Трампа не могли використовувати в складних операціях - він, на думку чоловіка, не може згадати, що збирався сказати в кінці речення. Однак це не означає, що Трамп не хотів співпрацювати з Росією, додав екс-агент Агенства національної безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економіст розповів, як Трамп допоміг Путіну.