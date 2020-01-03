Головна Новини
3 січня • оновлено в 22:56
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Снігова казка! У Китаї показали перші фото грандіозного фестивалю скульптур із льоду

1.5т
Читати матеріал російською

У місті Харбін, розташованому на півночі Китаю, підготували снігові скульптури до одного з найбільших фестивалів у світі.

Відкриття заплановано на 5 січня, проте містечком із льоду можна помилуватися ще з 24 грудня.

Відзначимо, Харбінський міжнародний фестиваль льоду і снігу, який проводять із 1963 року, триватиме до 20 лютого.

Новини
У голові – ножі та шпаги: в Таїланді розпочався моторошний фестиваль. Фото 18+

Пропонуємо вам фоторепортаж із місця подій.

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур з льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур з льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві пройшли міжнародні змагання зі сноубордингу Дабл Тріпл Snow Fest 2019, для яких сніг привезли кількома вантажівками з Карпат.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Ірина Кулініч
Місце
Китай
Тег
Фестиваль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги