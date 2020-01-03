Снігова казка! У Китаї показали перші фото грандіозного фестивалю скульптур із льоду

У місті Харбін, розташованому на півночі Китаю, підготували снігові скульптури до одного з найбільших фестивалів у світі.

Відкриття заплановано на 5 січня, проте містечком із льоду можна помилуватися ще з 24 грудня.

Відзначимо, Харбінський міжнародний фестиваль льоду і снігу, який проводять із 1963 року, триватиме до 20 лютого.

Пропонуємо вам фоторепортаж із місця подій.

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур з льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

У Китаї показали грандіозний фестиваль скульптур із льоду

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві пройшли міжнародні змагання зі сноубордингу Дабл Тріпл Snow Fest 2019, для яких сніг привезли кількома вантажівками з Карпат.

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