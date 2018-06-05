Смоленська катастрофа: слідчі заявили про сліди вибухівки

Представники польської комісії з розслідування авіакатастрофи Ту-154 під Смоленськом 2010 року, в якому загинув президент республіки Лех Качиньський, виявили на уламках літака та тілі однієї з жертв сліди вибухових речовин.

"Багато частин літака Ту-154М, а також тіло, принаймні, однієї жертви, яку оглянули спеціальними пристроями, показали наявність вибухових речовин", - передає Wiadomosci з посиланням на доповідь комісії.

При цьому, в ході дослідження проб ґрунту з місця катастрофи не було виявлено змісту вибухівки на місці катастрофи.

Новини Омельченко розповів подробиці Смоленської катастрофи

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 квітня 2010 року біля військового аеродрому "Північний" у Смоленську розбився літак Ту-154М. В результаті авіакатастрофи загинули 96 осіб, у тому числі президент Польщі Лех Качинський та його дружина. Прокуратура Польщі висунула звинувачення на адресу російських диспетчерів в умисному провокуванні Смоленської авіакатастрофи.

7 березня 2016 року в Польщі почала свою роботу нова підкомісія з розслідування причин трагедії.

15 жовтня 2017 року було знайдено запис моменту вибуху з бортового самописця Ту-154. Американські вчені Національного інституту авіаційних досліджень підтвердили наявність вибуху на борту Ту-154М.

У свою чергу, 23 лютого 2018 року керівник підкомісії Антоній Мацеревич розповів, що вибуховий пристрій на борту літака не міг бути встановленим в аеропорту у Варшаві.

10 квітня він назвав офіційну причину загибелі людей, що знаходяться на борту Ту-154М.